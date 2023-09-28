登革熱「重災區」仍辦烤肉 台南市民質疑

台南本土登革熱確診截至昨天累計1萬196例，本報接獲民眾投訴，疫情未趨緩，部分區里、社區發展協會仍於中秋節晚間要在蚊蟲易聚集的戶外舉辦烤肉、歌唱活動，無視疫情嚴重性，向市府反映此事，卻得到「10月12日前再次回覆」的官腔說法，真有心防疫？對此，市府回應，10月12日是回覆給陳情人的截止日，民眾以為是「再回覆」，實是誤會一場。

南市衛生局表示，疾管署副署長羅一鈞昨已說，中秋節烤肉不受影響，只要穿淺色長衣、長褲，噴防蚊液減少蚊蟲叮咬機會，若民眾擔心，可避免戶外烤肉。

1名市民投訴指出，台南是登革熱「重災區」，中秋連假將至，他舉例，東區圍下里邀請民眾中秋節當天下午5點至9點半，在青年公園旁參加賞月、烤肉、歡唱等活動，但夜晚樹木呼吸、眾人聚集提高二氧化碳濃度，更容易聚集蚊子，豈不是讓民眾一起被病媒蚊關愛，活動結束再增加更多登革熱確診數，「不顧市民生命健康權，這是市府想看到的局面嗎？」

投訴者向市府反映希望正視問題嚴重性，市府原定今日回應，如今再改為10月12日前再次回覆，他質疑「肉都烤完了，回覆還有意義嗎？」政府雖阻止不了民眾烤肉，但至少要建議地方區里不主動舉辦烤肉活動，否則登革熱病例恐再度攀升。

市府解釋，市府陳情系統會自動發信給陳情人「已轉知相關單位處理，並要求業務單位於特定日期前回覆」，是系統回覆的必要程序。