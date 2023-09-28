烏山頭考古遺址審查 六甲外環道停工惹怨

為改善南科周邊交通，台南市政府爭取台南生活圈六甲西側外環南段道路開闢工程，總長2.48公里、經費6.36億元，第1期去年4月完工後，後續工程將銜接到烏山頭交流道，動工不久卻在銜接市道165線發現有烏山頭遺址，停工迄今。有議員昨天質詢指出，地方抱怨連連盼加速；市府表示，年底應可發包。

工務局表示，第2期工程為官田及包含隆田地區的都市計畫區範圍內的市道165線旁8公尺計畫道路，因位於烏山頭考古遺址列冊範圍內，配合文資要求啟動文資鑽掘調查，文資處6月已審查，為免影響文化涵質層，後續將採取道路抬升墊高，依據現場高程約須墊高76至100公分。

工務局指出，8月15日開地方說明會時，與會民眾也同意採取墊高作業，工程經費評估從750萬元增加至1200萬元，目前工程設計併同文資調查報告修正一起進行，擬10月上旬再提送文資審查並同步準備發包作業、今年底前發包，待文資審查通過再開工，預估明年9月底可完工。

市議員尤榮智說，六甲外環道路是六甲區大建設，因應地方往西發展，並與官田工業區接壤，外環道系統對六甲、官田兩地整體發展縫合將更具加乘效果，縮短交通時間，但停擺約2年，地方怨聲載道，希望速度要快一點。

另，市議員陳怡珍昨質詢說，北區公園北路正進行雨水下水道第1期工程，卻因發現疑似府城城垣等古物而停擺，停工1個多月，但工程就位於店家及住戶的正門口，不只出入不便、交通壅塞、生意慘澹，連月初大雨都造成比以往更嚴重的積水，希望能加快相關程序，或跨局處協調提供補償方案。

「城垣遺址很重要，因府城城垣只有一個！」文化局長謝仕淵答詢說，25日已把工程的修正意見提供給顧問公司，會在文資保存及施工進行中取得平衡。