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南市登革熱累積1萬196例 社區病媒蚊監測數據上升

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱病例已破萬，91個里本周病媒蚊監測指數都較上周異常增加，市府加強巡查及孳清。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱病例已破萬，91個里本周病媒蚊監測指數都較上周異常增加，市府加強巡查及孳清。圖／南市衛生局提供

台南市今天新增本土登革熱325例，累積1萬0196例，登革熱防治中心近期監測數據顯示，市區及近郊9個行政區91里本周病媒蚊監測指數都較上周異常增加，顯示社區中仍有許多隱藏孳生源，為此，市府持續加強空屋、空地、天溝及屋後溝巡檢稽查，徹底落實孳清。

今日325例分布狀況為南區65例，永康區53例，東區51例，北區及安南區各46例，中西區25例，安平區12例，歸仁區11例，仁德區4例，關廟區、新化區、西港區及佳里區各2例，七股區、麻豆區、善化區及東山區各1例，最小感染年齡2歲，最大年齡91歲。

依據登革熱防治中心近期監測數據顯示，近期降雨量雖減少，但社區中病媒蚊監測指數反而悄悄上升，東區、中西區、南區、北區、安平區、安南區、仁德區、歸仁區及永康區共91個里的病媒蚊監測指數都較上周異常增加，其中仁德區二行里、南區大成里及鯤鯓里甚至達到需實施預防性化學防治，凸顯社區中仍有許多隱藏孳生源存在。

為澈底找出潛在孳生源，南市府除持續動員社區孳生源巡查外，持續加強空屋、空地、天溝及屋後溝巡檢稽查，同時動員高空作業車針對高風險里別的天溝、高處積水點全面性巡查，並透過強力水柱清除天溝淤積物及實施預防性投藥，全面澈底落實社區孳清，務求將病媒蚊趕盡殺孓，防疫無死角。

市長黃偉哲表示，中秋節即將來臨，在外打拼的台南子弟都會返鄉探親，籲請所有市民朋友即刻動員加入孳清行列，也提醒市民，中秋連假旅遊踏青或於戶外烤肉、賞月時，務必加強自身防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，有效成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等登革熱疑似症狀，盡速就醫並快篩。

台南市登革熱病例已破萬，91個里本周病媒蚊監測指數都較上周異常增加，市府加強巡查及孳清。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱病例已破萬，91個里本周病媒蚊監測指數都較上周異常增加，市府加強巡查及孳清。圖／南市衛生局提供

病媒蚊 登革熱 台南 防蚊

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