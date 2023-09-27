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台南孔廟粉專用台語文掀論戰！藍批「不是玩台獨的地方」 綠回嗆力挺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國定古蹟台南孔子廟粉絲專頁出現使用台語文並標注羅馬拼音，引發藍綠論戰。圖／取自粉專
國定古蹟台南孔子廟粉絲專頁出現使用台語文並標注羅馬拼音，引發藍綠論戰。圖／取自粉專

台南孔廟文化基金會執行長石牧民上任後，積極經營「國定古蹟台南孔子廟」官方粉專，因貼文部分使用台語及標注羅馬拼音，國民黨台南市議員今天在議會文化局業務質詢時砲轟隆隆，指民眾陳情看不懂，批孔廟不是玩台獨的地方；台灣基進台南市議員李宗霖回嗆，過去台灣就有用羅馬字出書、寫契約，為何不能出現在孔廟粉專，也沒人需要為他使用的語言道歉。

民進黨議員李啟維、周嘉韋也聲援肯定文化局使用各種不一樣的語言，處理不同族群需要，現在時代已沒有所謂禁說方言，讓更多人可以了解孔廟要做的事。尤其是台語不只是聽說，識讀和寫更重要，才能讓一個語言傳承下去，不要淪為意識形態，很多議員都支持要使用各式各樣的語言及文字。

王家貞說，孔廟粉專官網出現台語文及羅馬拼音，痛批不要掛羊頭賣狗肉，把台灣人當傻子，台獨是自由選擇權，台灣是一個民主自由的地方，有種宣布台獨，直接廢掉孔廟，孔廟不是你玩台獨的地方；蔡育輝也說，用羅馬拼音把孔廟當政治操作，黨團會好好監督文化局孔廟文化基金會預算。

李宗霖回嗆王家貞議員質詢時指名的小黨議員就是他。因為王家貞在講的孔廟的事件，其實就是孔廟的粉專，其中有許多文章99%是使用華語，就因為有用一些用羅馬字，就不開心、跳起來。然而王家貞議員所秀出的陳情信，也有簡體字摻雜其中，那麼王家貞議員是不是也要反對呢？

李宗霖出示新港文書並批評說，過去台灣有用羅馬字出書、寫契約，已經有百年的歷史。當時王家貞還沒出世，孔老夫子也沒來過台灣，這麼早就留存在這塊土地上的文字，為什麼沒有資格出現在孔廟的粉專上面？

李宗霖說，1955年，國民黨政府禁止以羅馬字傳教。1957年，羅馬字的台語聖經被國民黨沒收。台灣珍貴的歷史資產，究竟是誰讓它消失在台灣這塊土地上的？羅馬字不是罪過，現在用華語，也沒有錯，但是每一種語言都是平等的。在我們這塊土地上，沒人需要為了他使用的語言道歉！

李宗霖解釋，今天的爆點在於孔廟的粉專文上面講到「戶橂 hō͘-tēng」（門檻）都拆，就這樣子而已。但事實上內容在講大成殿的門正在進行拆除，當然就是關係到孔廟的文化。作為一個台灣人，講門檻不一定知道怎麼唸，看到「戶橂 hō͘-tēng」就一目瞭然。

李宗霖說，就像明年台灣燈會使用龍的主視覺，也很能夠接受。因為龍在日本本身就是吉祥的象徵，漢文化傳到日本的時候，經過轉譯跟轉化，形成他們自己的血脈跟文化，日本跟中國，當然就越來越脫離、越來越沒有關係。現在台灣要做的，就是要走自己的路，然後做出自己的多元文化，做我們自己有包容力的島嶼。

台南孔廟粉絲專頁使用台語在議會掀論戰，台灣基進台南市議員李宗霖出示新港文書也怒批，沒人需要為他使用的語言道歉。記者吳淑玲／攝影
台南孔廟粉絲專頁使用台語在議會掀論戰，台灣基進台南市議員李宗霖出示新港文書也怒批，沒人需要為他使用的語言道歉。記者吳淑玲／攝影

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