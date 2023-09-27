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有線電視攜手果農義賣芒果乾 盈餘公益捐弱勢

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南天有線電視與山上區農會合作舉辦芒果乾公益拍賣聯手捐出1萬元，今由南天總經理王麗環（右）代表捐給華山基金會麻豆站。圖／南天有線電視提供
南天有線電視與山上區農會合作舉辦芒果乾公益拍賣聯手捐出1萬元，今由南天總經理王麗環（右）代表捐給華山基金會麻豆站。圖／南天有線電視提供

台南新營南天有線電視與山上區農會合作舉辦芒果乾公益拍賣活動闖出口碑，還曾吸引日本網友也下訂，今年再度合作，讓民眾吃芒果乾還能參與公益，今天聯手將1萬元捐贈給華山基金會麻豆站。

南天有電視與山上區農會已連續4年合作，透過新聞、臉書社群及youtube頻道等舉辦芒果乾公益拍賣活動，並提撥部分盈餘，捐贈公益團體，今年為期三周公益拍賣，共售出近500包，累積近萬元盈餘，今天將盈餘加碼至1萬元整捐贈給華山基金會麻豆站，做為三失長輩照顧經費，另外還結合廠商捐贈普渡平安米吉抱枕，包括市議員陳秋宏及麻豆區長柳世雄等人也到場見證。

南天有線電視總經理王麗環表示，南天善盡社會企業責任，協助推廣在地農產加工品，與山上區農會網路直播拍賣芒果乾已經第四年，因為山上農會芒果乾深受消費者，因此每年都有不錯銷售成績，

山上區農會許弘霖表示，每年以外銷供果園次級品烘製芒果乾，深受市場喜愛，為協助推廣在地農產加工品，4年前南天有線電視，透過新聞臉書粉專及YT頻道，與山上農會直播拍賣芒果乾，受到極大回響，就連遠在日本網友也隔海訂購，希望可持續合作。

芒果 農會

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