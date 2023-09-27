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長者共餐只要35元 嘉市「北湖花甲食堂」熱鬧揭牌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
北湖社區活動中心花甲食堂啟用。記者李宗祐／攝影
北湖社區活動中心花甲食堂啟用。記者李宗祐／攝影

嘉義市北湖里響應嘉義市政府在地關懷政策，與社會福利基金會合作辦理「北湖花甲食堂」，65歲以上每餐收費35元，每周提供3天午餐共餐，成為湖北里長輩的安心快樂食堂。今天上午於社區活動中心舉行「北湖花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式，市長黃敏惠與長輩一同見證花甲食堂啟用。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市重視長輩幸福，在2011年領先全台成為第一個「高齡友善城市」，提前布健高齡友善設施並擬定相關配套作法，其中，「花甲食堂─作伙呷百二」計畫，不僅邀請社區長輩走出家門、自備環保餐具作伙來呷飯，掌握更多健康新資訊，並獲得全方位的飲食營養照顧，也讓出外打拼的年輕人不必擔心家中長輩的飲食是否均衡，無後顧之優。不僅吃得到濃濃人情，也兼顧環保與永續。

北湖社區舊稱「北社尾」，黃敏惠分享日前在聯合報看到對出身北社尾的前副總統蕭萬長的報導，在台美斷交前夕，為台灣向美方爭取到「永久最惠國待遇」，為斷交後台美經貿發展，打下牢固根基；北社尾民風淳厚、勤懇努力，蕭萬長就是最好的典範，至今社區居民依舊抱持著這樣的精神強化社區營造

市府社會處表示，北湖花甲食堂每周二到周四中午11點30分開始共餐，65歲以上每餐收費35元，服務北湖里里民，這裡不僅是屬於長者安心快樂食堂，提供長者營養餐食服務，鼓勵高齡者藉由定時、定點與他人互動，增加社會參與，共餐時更能清楚掌握參與長輩的人際動及身心狀況，大家適時給予關懷支持及協助，也歡迎各年齡、性別的好朋友共享並運用這個適合全齡族群的友善空間，建構社區溫馨網絡。

今年向市府申請補助的花甲食堂共有7個單位，包括友忠長青進會、中庄社區發展協會、財團法人私立保康社會福利慈善事業基金會、興安社區發展協會、新動能社會工作師事務所、興村社區發展協會興村花甲食堂及財團法人台南市私立靜觀社會福利慈善事業基金會所辦理北湖花甲食堂。

嘉義市長黃敏惠（左四）主持「北湖花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）主持「北湖花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式。記者李宗祐／攝影
長輩自備拿手料理為鄰里加菜。記者李宗祐／攝影
長輩自備拿手料理為鄰里加菜。記者李宗祐／攝影
北湖社區活動中心舉行「北湖花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式，市長黃敏惠與長輩一同見證花甲食堂啟用。
北湖社區活動中心舉行「北湖花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式，市長黃敏惠與長輩一同見證花甲食堂啟用。
黃敏惠(左一)分享日前在聯合報看到對出身北社尾的前副總統蕭萬長的報導。記者李宗祐／攝影
黃敏惠(左一)分享日前在聯合報看到對出身北社尾的前副總統蕭萬長的報導。記者李宗祐／攝影
北湖社區活動中心舉行「北湖花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式，嘉義市長黃敏惠（前排左五）與來賓一同見證花甲食堂啟用。記者李宗祐／攝影
北湖社區活動中心舉行「北湖花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式，嘉義市長黃敏惠（前排左五）與來賓一同見證花甲食堂啟用。記者李宗祐／攝影

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