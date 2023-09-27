嘉市流感與長者肺炎鏈球菌疫苗 下周起陸續開打

為維護市民健康嘉義市衛生局備妥10萬劑四價流感疫苗，與83家流感疫苗合約醫療院所合作，10月2日起於社區提供100場次設站接種服務，並進入校園為師生提供免費接種，今年長者肺炎鏈球菌疫苗也將採3階段接種。市長黃敏惠呼籲市民踴躍施打，防護力更加倍。

市長黃敏惠表示，2007年市府關注到65歲以上長者得到肺炎後轉為重症的比例較高，在醫療單位建議下編列預算並得到王詹樣基金會經費的贊助，成為全國第一個開辦65歲以上老人全面免費接種肺炎鏈球菌疫苗之縣市。

黃敏惠說，嘉義市不僅成為全國第一個辦理65歲以上老人全面免費接種肺炎鏈球菌疫苗之縣市、第一個實施新生兒聽力篩檢的城市，新出爐的2023年「遠見縣市總體暨永續競爭力調查」中，嘉義市「醫療衛生」連續3年勇奪全台冠軍寶座、《天下雜誌》2023年「縣市首長施政滿意度」暨「永續幸福城市」大調查中，嘉義市在「醫療與健康」也獲非6都縣市之冠的佳績，這不僅是對嘉義市的肯定，更是所有人共同寫下的亮眼歷史。

黃敏惠說，好發流感與肺炎的秋冬季節又要來臨，避免市民罹患流感導致嚴重併發症，衛生局備妥10萬劑四價流感疫苗，並自購2000劑提供尚未符合公費接種條件之3大族群（設籍嘉義市身心障礙者、本市國中小至五專之學校職教職員工、幼兒園教師助理員及特教學生助理人員），以提供更完善的疫苗保護力。嘉義市在所有人的攜手下，渡過3年疫情挑戰，希望符合資格的民眾都能踴躍接種疫苗，抵抗病毒威脅，讓防護力更加倍。

衛福部疾管署南區管制中心副主任陳紫君盛讚嘉義市創下3項成績：嘉義市6個月到3歲幼童流感疫苗施打獲得全國績優獎；疾管署備有690多萬劑流感疫苗，期望縣市政府能達成人口25%接種涵蓋率，嘉義市已達成37.3%接種涵蓋率。嘉市多買2000劑照顧3大族群。感受身為嘉義市民的幸福。

市衛生局長廖育瑋表示，公費流感疫苗分2階段接種，第一階段10月2日起，接種對象1、65歲以上長者、居住於安養等長期照護機構受照顧者及其所屬工作人員者。2、孕婦及出生6個月內之嬰兒父母。3、出生滿6個月以上至國小入學前嬰幼兒。4、國中小、高中職及五專一至三年級學生。5、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員。6、重大傷病者、19～64歲高風險慢性病人、罕見疾病患者、BMI>=30等。7、醫事及防疫相關人員。8、禽畜相關及動物防疫相關人員；第二階段自11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。

廖育瑋說，市府自2007年來即為65歲以上長者免費施打一劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，今年因應中央政策改變，全國肺鏈接種年齡下修至65歲且施打疫苗種類調整，建議65歲以上長者先接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），1年後再接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），使保護範圍更廣，以提供較長免疫保護力。

今年長者肺炎鏈球菌疫苗採3個階段開放接種：第一階段（10月2日起）：開放曾接種過PCV13/15且間隔至少1年者接種PPV23；第二階段（11月27日起）：開放從未接種過PCV13/15及PPV23者接種PCV13（於間隔至少1年後再提供1劑PPV23）；第三階段（12月25日起）：開放曾接種PPV23且間隔至少1年者接種PCV13。