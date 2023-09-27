孔子講台語行不行？台南孔廟粉專「操切」用語引爭議

國定古蹟台南孔子廟粉專「執行長報報」在最新貼文使用「操切」及羅馬拚音，引發國民黨議員不滿，指有民眾投書指看不懂；執行長石牧民表示，「操切」教育部辭典有說明，是華文比較文言的說法，他配合台語使用台羅拚音標注也是配合國家政策，但對於議員的指教會虛心檢討，尋求其他方法和民眾做有效的溝通。

王家貞表示，有民眾陳情指孔廟粉絲頁現在都一直使用羅馬拚音的台語，非常不妥，陳情人是原住民、先生是外省人，公婆父母長輩不懂台語，妹妹嫁給熱愛中華文化的外國人，現在看孔廟的資訊都看不懂，宣揚中華文化面的不見了。

王家貞秀出粉專最近一篇「執行長報報：2023祭孔大典前導．之六：循禮」拆房子了！「祭孔前夕的操切裡，觀天者省雲先生指揮工作人員將孔廟大成殿的門戶拆下來。不止是門，連「戶橂 hōo-tīng」（門檻）都拆。新任執行長和讀者您一樣感到新奇。這輩子沒看過。拂拭不夠。搆不到窗櫺的死角。拆下來，用洗的！」

王家貞痛批什麼叫「操切」，意思是什麼？且內文使用羅馬拚音，建議去當台語文教師比較適合，文化局如果不在意孔廟，直接將孔廟廢掉，不要掛羊頭賣狗肉，孔廟不是宣傳台獨的地方。文化局長謝仕淵說明，會希望在臉書粉專的語言是最適合多數人閱讀的。

台灣基進台南市議員李宗霖則批王家貞還活在戒嚴禁說方言時代嗎？李宗霖表示，孔廟的粉絲專頁上文章99%以上都是使用華語書寫，僅在少數字詞上面使用台語，並且用羅馬字標音，目的是更貼近一般人使用的語言。王家貞在幾個字詞上，就如此放大檢視，難道是在搞戒嚴嗎？

李宗霖指出，王家貞質詢時提出的範例是「戶橂 hō͘-tēng」（門檻）這個詞彙，其實就是台南人時常使用的語詞，文化部早已將台語明訂為國家語言，不論使用哪個本土語言都不應該遭受這樣的無理批評。相信孔老夫子在天之靈，不論使用何種語言，只要能夠推廣他的思想，都會深感安慰，王家貞不要再借題發揮了。

退休校長黃良成致力推廣台語文化，黃良成說，「操切」台語應寫成「撨摵」，意思是調度，安排配置（例句：所有的代誌攏交予我來撨摵。）對於孔廟粉專的爭議，他說，台灣人講台語寫台文才是「正範的」；本土母語非關政治意識，台語不是只有「能聽」和「會講」還需要「識讀」和「寫作」，若看不懂就是要學習。