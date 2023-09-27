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孔子講台語行不行？台南孔廟粉專「操切」用語引爭議

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員王家貞今在議會針對孔廟粉專用字質詢文化局長謝仕淵。記者吳淑玲／翻攝
國民黨台南市議員王家貞今在議會針對孔廟粉專用字質詢文化局長謝仕淵。記者吳淑玲／翻攝

國定古蹟台南孔子廟粉專「執行長報報」在最新貼文使用「操切」及羅馬拚音，引發國民黨議員不滿，指有民眾投書指看不懂；執行長石牧民表示，「操切」教育部辭典有說明，是華文比較文言的說法，他配合台語使用台羅拚音標注也是配合國家政策，但對於議員的指教會虛心檢討，尋求其他方法和民眾做有效的溝通。

王家貞表示，有民眾陳情指孔廟粉絲頁現在都一直使用羅馬拚音的台語，非常不妥，陳情人是原住民、先生是外省人，公婆父母長輩不懂台語，妹妹嫁給熱愛中華文化的外國人，現在看孔廟的資訊都看不懂，宣揚中華文化面的不見了。

王家貞秀出粉專最近一篇「執行長報報：2023祭孔大典前導．之六：循禮」拆房子了！「祭孔前夕的操切裡，觀天者省雲先生指揮工作人員將孔廟大成殿的門戶拆下來。不止是門，連「戶橂 hōo-tīng」（門檻）都拆。新任執行長和讀者您一樣感到新奇。這輩子沒看過。拂拭不夠。搆不到窗櫺的死角。拆下來，用洗的！」

王家貞痛批什麼叫「操切」，意思是什麼？且內文使用羅馬拚音，建議去當台語文教師比較適合，文化局如果不在意孔廟，直接將孔廟廢掉，不要掛羊頭賣狗肉，孔廟不是宣傳台獨的地方。文化局長謝仕淵說明，會希望在臉書粉專的語言是最適合多數人閱讀的。

台灣基進台南市議員李宗霖則批王家貞還活在戒嚴禁說方言時代嗎？李宗霖表示，孔廟的粉絲專頁上文章99%以上都是使用華語書寫，僅在少數字詞上面使用台語，並且用羅馬字標音，目的是更貼近一般人使用的語言。王家貞在幾個字詞上，就如此放大檢視，難道是在搞戒嚴嗎？

李宗霖指出，王家貞質詢時提出的範例是「戶橂 hō͘-tēng」（門檻）這個詞彙，其實就是台南人時常使用的語詞，文化部早已將台語明訂為國家語言，不論使用哪個本土語言都不應該遭受這樣的無理批評。相信孔老夫子在天之靈，不論使用何種語言，只要能夠推廣他的思想，都會深感安慰，王家貞不要再借題發揮了。

退休校長黃良成致力推廣台語文化，黃良成說，「操切」台語應寫成「撨摵」，意思是調度，安排配置（例句：所有的代誌攏交予我來撨摵。）對於孔廟粉專的爭議，他說，台灣人講台語寫台文才是「正範的」；本土母語非關政治意識，台語不是只有「能聽」和「會講」還需要「識讀」和「寫作」，若看不懂就是要學習。

孔廟文化基金會執行長石牧民。圖／台南市文化局提供
孔廟文化基金會執行長石牧民。圖／台南市文化局提供

台語 孔廟 王家貞 國家語言

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