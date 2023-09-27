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黃偉哲關懷街友不忘登革熱防治 送禮助街友暖心過中秋

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲關懷街友，發放月餅、罐頭、速食餐點及飲品等禮物，讓街友感受過節的氣氛與溫暖。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲關懷街友，發放月餅、罐頭、速食餐點及飲品等禮物，讓街友感受過節的氣氛與溫暖。記者鄭惠仁／攝影

中秋將至，台南市社會局與慈聯基金會今結合台灣武廟志工協會舉辦「秋桂柚飄香 感恩慶中秋」街友慶中秋活動，市長黃偉哲到場關懷街友，感謝各界善心，並發放月餅、罐頭、速食餐點及飲品等禮物，讓街友感受過節的氣氛與溫暖。

市長黃偉哲表示，社會各界善心人士逢年過節就給予街友溫暖的援助，時常提供餐食及保暖物資，讓台南成為有溫度、溫暖的城市，市府會持續努力街友輔導及關懷工作，協助街友盡早回復社區生活。另現為登革熱高峰期，相關局處已加強街友訪視，並落實街友防疫班長通報機制，隨時注意周遭環境及街友身體狀況，以降低街友感染登革熱風險。

台灣武廟志工協會理事長劉貞秀說，近年協會積極投入公益，將服務帶給更多需要的人，邀請大家一起幫助弱勢族群，發揮更大效能，凝聚溫暖的力量。

社會局說明，南市列冊街友計221人，全市設立2處街友生活重建中心，由社會局及街友中心社工提供關懷訪視、修復家庭關係、協助就醫、輔導就業、租屋、安置服務，讓街友能夠在社區中自立，成為回到社區自立中的中繼站，並達到社區融合。街友中心今年已辦理21場技能訓練課程，近300人次參與，其中協助媒合就業109人次，已有3人穩定就業中，將持續各項關懷街友措施，協助街友融合社會並能自立。

此次活動結合台南市行善協會、台灣武廟志工協會、台灣茶文化協會、郭綜合醫院、台南市中醫師公會及芊品食品（麥當勞），共同提供街友中秋紅包、乾糧、飲品、修剪頭髮、健康檢查等服務。社會局也媒合台南市中醫師公會及參神堂、朝順、長安中醫診所，為街友義診，活動現場並安排健檢、義剪、沐浴車等服務，關懷街友的健康與衛生。

台南市長黃偉哲關懷街友，發放月餅、罐頭、速食餐點及飲品等禮物，讓街友感受過節的氣氛與溫暖。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲關懷街友，發放月餅、罐頭、速食餐點及飲品等禮物，讓街友感受過節的氣氛與溫暖。記者鄭惠仁／攝影

街友 台南 中秋 黃偉哲 登革熱

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