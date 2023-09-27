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不要懷疑！男生也能接種HPV疫苗 雲林縣校園首開打千人

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府9價子宮頸癌疫苗接種計畫今年起擴增施打對象至國中二年級男生，今天首開打，縣長張麗善大讚「全縣第1名」接種的男學生很有健康遠見。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府9價子宮頸癌疫苗接種計畫今年起擴增施打對象至國中二年級男生，今天首開打，縣長張麗善大讚「全縣第1名」接種的男學生很有健康遠見。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府5年前領先全台推動國中女生免費接種9價子宮頸癌疫苗，今年起經費由中央補助，縣長張麗善保留原專款，去年宣布擴增施打對象至國中二年級男生，今天校園接種首開打，全縣符合資格者有7成願意施打，其餘3成或「在籍不在學」者10月29日前可至合作醫療院所接種。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事徐正明表示，人類乳突病毒（HPV）經研究證實，不論男女，一生中感染機率高達8成，兩性都應共同預防，尤其是15歲以下性行為尚未活躍者接種，預防效果較佳。

雲林縣第4年獲台塑企業暨王詹樣基金會經費支持國中學生免費接種防護力最高的9價子宮頸癌疫苗，縣府衛生局本學年度安排醫護人員進駐43所國中施打，計有4936名國二學生接種，其中男生2531人、女生2405人，施打意願7至9成。

首場校園巡迴接種今天在虎尾崇德國中開跑，縣長張麗善到校關心施打狀況時表示，中央原補助施打2價疫苗，後跟進雲林縣施打9價疫苗，由於該疫苗可提早預防HPV病毒引起的口咽癌、頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌和菜花等病症，去年她宣布將擴大施打國2男生。

張麗善表示，9價疫苗1劑要價約5800至6000元，15歲者半年後接種第2劑，平均每人可省下1萬多元自費額；校園接種當日請假或在籍不在學者，接獲衛生局寄發的接種通知單後，可於規定時程內持單、同意書及健保卡至斗六市簡光甫診所、虎尾鎮廖小兒科診所或20鄉鎮市衛生所接種。

衛生局長曾春美指出，今年男學生首度施打，仍有3成家長還在觀望，鼓勵大家踴躍接種擁有保護力；凡今年就讀雲林縣的國2女生及7月1日前設籍在雲林縣的國2男生，於民國98年9月2日至99年9月1日出生者均符合免費接種資格，另非設籍在雲林縣者會開專案施打，相關訊息可在雲林縣衛生局網站「HPV疫苗專區」查詢。

雲林縣政府9價子宮頸癌疫苗校園接種計畫今天開打。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府9價子宮頸癌疫苗校園接種計畫今天開打。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府9價子宮頸癌疫苗校園接種計畫今天開打。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府9價子宮頸癌疫苗校園接種計畫今天開打。記者陳苡葳／攝影

衛生局 疫苗 雲林 子宮頸癌 張麗善

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