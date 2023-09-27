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嘉義熱門中埔穀倉園區 地方創生活化獲中央補助2960萬

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今年3月出席綜規處在中埔穀倉舉辦村遊淺山埔地方創生成果展。圖／嘉縣綜規處提供
嘉義縣長翁章梁今年3月出席綜規處在中埔穀倉舉辦村遊淺山埔地方創生成果展。圖／嘉縣綜規處提供

嘉義中埔農會經中埔鄉公所、縣府綜規處輔導，以「穀韻新能：穀倉農業創新能量進化計畫」參與中埔鄉地方創生3.0計畫，今日獲國家發展委員會主任委員龔明鑫主持行政院地方創生會議，通過核定補助2960萬元，消息一出振奮綜規處團隊。

綜合規劃處長郭凱迪表示，中埔鄉農會金蘭分部穀倉由時任總幹事、鄉長李碧雲推動保存活化，成功轉型農創園區；綜規處今年2月邀請行政院地方創生主政機關，國發會國土區域離島發展處長彭紹博訪視穀倉現況。

郭凱迪說，這次農會透過地方創生機制，得到農業部、國發會支持補助2960萬元，加上民間投資740萬元，共計3700萬元，將持續打造穀倉成為嘉義縣台18線阿里山公路上的亮點。

中埔鄉農會總幹事李甯潔表示，穀韻新能計畫內容，包括整修改造穀倉未開發空間、促進農產行銷品牌建立、食農教育，並串聯當地青農、文創業者及社區團體等，期盼將中埔原本的一、二、三級產業，提升為六級產業鏈。

郭凱迪指出，經由國發會地方創生南區輔導中心、綜規處委辦團隊資訊工業策進會全力投入，協助農會順利完成提案及審查。中埔鄉在前鄉長李碧菁任內展開地方創生1.0、2.0計畫，兩年內獲中央各部會1億2千多萬元補助，讓公所、鄉內業者能有更好的發展資源基礎。

嘉義縣台18阿里山公路旁的中埔鄉農會穀倉農創園區，已成遊客到訪駐足熱點。圖／嘉縣綜規處提供
嘉義縣台18阿里山公路旁的中埔鄉農會穀倉農創園區，已成遊客到訪駐足熱點。圖／嘉縣綜規處提供
嘉縣府綜規處今年2月邀國發會國土處長彭紹博在穀倉座談訪視。圖／嘉縣綜規處提供
嘉縣府綜規處今年2月邀國發會國土處長彭紹博在穀倉座談訪視。圖／嘉縣綜規處提供
行政院地方創生會報工作會議今日通過中埔穀倉活化提案，核定補助2960萬元。圖／嘉縣綜規處提供
行政院地方創生會報工作會議今日通過中埔穀倉活化提案，核定補助2960萬元。圖／嘉縣綜規處提供

中埔 嘉義 農會 食農教育

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