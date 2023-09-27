影／台南登革熱今可能破萬 黃偉哲坦言有壓力

台南登革熱確診病例昨新增408例，，是今年以來首見單日突破400例的紀錄，創下這波疫情單日確診人數新高，目前一共累積9872例，逼近萬例。台南市長黃偉哲表示，「蚊子沒有假期」，呼籲大家持續落實孳清，化學噴藥也是要阻斷傳播鏈，「相忍為防疫」。

黃偉哲今早前往新化視察信義路雨北下水道C幹線系統的分流工程，面對媒體詢問登革熱疫情將破萬例會不會有壓力，他坦言「當然會有壓力」，不過光靠國軍、公部門等人力其實是遠遠不夠的，防疫是要大家一起做，希望民眾「相忍為防疫」。

黃偉哲說，雖然中秋節將到，大家當然會想烤肉，不希望家裡被噴藥。但蚊子沒有假期只管吸血，所以相關防疫工作還是要民眾多體諒。黃偉哲還說，登革熱防疫「知易行難」，雖然了解阻斷傳播鏈就能降低疫情，但實際上沒那麼簡單，民眾家中的積水容器或陰暗死角，都是病媒蚊喜愛的棲息地，無法徹底清除，就會被稽查到陽性孳生源。

黃偉哲表示，台南市約185萬人口，大家舉手之勞，落實孳清，可以讓防疫的工作變得有效益。