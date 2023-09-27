縣市總體暨永續競爭力調查 台南獲「政府效能」首善之城

根據遠見雜誌最新〈遠見縣市總體暨永續競爭力調查〉，台南市在總體競爭力的成績拿下全台第二名。在「治理永續」構面上，更榮登「治理永續」全台龍頭寶座，在六都當中也是進步最多。遠見雜誌特別指出，「治理永續」指標代表政府治理效能，拿下第一名可說是年度「政府效能首善之城」。值得一提的是，台南市也是「地方財政」全台最績優及較去年進步最多的縣市。

台南市長黃偉哲表示，一個城市的進步需要大家一起動手，不能淪為政治口水戰動口任意批評。這次的調查是第三方媒體所做，並沒有政黨傾向，對於調查結果，有肯定之處市府團隊表示感謝，不足落後的部分，市府團隊也會檢討並努力改進。

在這次調查的九大面向當中，台南市在地方財政面向獲得全國第一名，台南市政府指出，黃偉哲市長上任後堅持財政紀律，並持續招商引資帶動經濟發展及創造優質就業機會。例如今(112)年上半年促參招商成果累積達75億元，是地方政府第一名。

此外，台南市作為文化古都，在「教育與文化」面向獲得全國第二名，較去年進步1名，在該面向細項指標「圖書資訊借閱率」表現更是全台最優。