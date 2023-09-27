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影／南市登革熱今破萬...羅一鈞：疫情反彈 中秋後可望趨緩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
疾管署副署長羅一鈞（左二）今天到中西區了解防疫狀況，與區公所、台南女中宣導中秋節防疫不停歇，落實巡、倒、刷、清。記者鄭惠仁／攝影
疾管署副署長羅一鈞（左二）今天到中西區了解防疫狀況，與區公所、台南女中宣導中秋節防疫不停歇，落實巡、倒、刷、清。記者鄭惠仁／攝影

台南市昨天新增本土登革熱408例，也創下這波疫情單日最高紀錄，累積9872例，預計今天新增並稍降，會有300多例，總數將破萬。疾管署副署長羅一鈞說，這一周疫情反彈，會是最高點，但由所觀測的病媒蚊指數下降，若沒有下雨等天氣因素影響，下周疫情會穩定，逐漸趨緩。

由於市府調整防疫策略，減少大規模噴藥，又這周疫情可能是高點，民眾擔心是否反而不利防疫。羅一鈞說，2、3噴減少，並不會影響防疫，反而讓防疫更精準；他表示，經觀察，病媒蚊的發生除天溝、屋後溝及戶外其他積水容器外，還有屋內，噴藥只是針對成蚊，若有隱藏的積水沒清除，還是會有孳生源，因此調整策略，針對住戶室內減少噴藥，改採強力孳清，找出病媒蚊孳生源，把孳生源殺掉，且可減少因噴藥造成的怨言，整個防疫策略沒有鬆綁也沒有躺平。他強調，這些策略都是和專家討論後所做成的調整。

羅一鈞說，昨天新增病例破400，疫情正處於新高點，也反映上周病媒蚊指數偵測，數據回升，但這周偵測，病媒蚊指數已經下降，因此，要加強好不容易建立起來的戰果，做好各項防疫工作，當疫情處於高點後，能在中秋節前獲得壓制，下周讓疫情逐漸緩解，接著也會視疫情狀況，在防疫策略上做滾動式調整。

由於中秋節將屆，羅一鈞表示，若要出遊可做好防蚊措施，避免被叮咬，如噴防蚊液，穿著淺色長袖長褲，戶外活動仍可照常進行。今天上午，羅一鈞由中西區長汪慶龍陪同到台南女中、氣象局南區氣象中心關心防疫狀況，南女中校長洪慶在並做防疫簡報，羅一鈞對於南女落實孳清等防疫作為表示肯定與稱許。

台南市登革熱防治已調整策略，戶外及公共空間按原定方式以孳清及噴藥為主，戶內部分改採強制孳清，減少噴藥。從9月29日起，針對登革熱群聚病例，如該區塊尚未執行過強制戶內噴藥，將強制戶內噴藥；如已執行過戶內噴藥，則將以強制孳清取代戶內噴藥，不過，若孳清過程有發現病媒蚊孳生源，將由現場防疫人員執行氣霧式殺蟲劑防治。非群聚個案，確診個案住家將由防疫人員執行氣霧式殺蟲劑防治，周圍50公尺範圍內住戶將發給罐裝殺蟲劑，自行噴藥。

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