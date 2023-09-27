檳榔？嘉義隱藏版御梅園蜜餞包裝 日本爆紅回台

檳榔袋竟是裝蜜餞？隱藏在嘉義縣民雄鄉大崎村巷弄的「御梅園」蜜餞店家，因簡單設計的包裝風格跟台灣檳榔袋相似，意外從日本爆紅回台灣，就連嘉義縣議員江佩曄也受日本友人跨海請託幫忙購買，掀起趣味代購具接地氣台灣檳榔袋蜜餞風潮。

江佩曄表示，會知道這間隱藏在民雄鄉內巷弄的御梅園蜜餞店家，是長期在日本工作的朋友傳包裝袋的相片，一開始看以為是檳榔袋，想說自己不吃檳榔怎會傳這給他，放大一看，才驚呼是賣蜜餞的店家。

「我現在常幫忙來拿貨！」江佩曄說，經上網搜尋果真有這家，但店家外觀真的很低調，他問左右鄰居，才找到這間隱藏在巷弄裡的蜜餞店，購買分享給朋友吃，引起回響，現在大家都託他幫忙購買。

御梅園老闆陳明宏表示，賣蜜餞緣源於南投親戚有感南部無人經營家族的傳統蜜餞品牌，問他是否試試拓展市場，沒想到一做下去就是20幾年，踏實地做好傳統古早味，招牌口味包括無籽梅、芭樂干、烏龍茶梅及紫蘇梅等總品項達50種以上。

怎會想用類似檳榔袋的包裝？陳明宏笑說，都是誤打誤撞，剛開始設計就是簡單一點，顧客看得懂就好了，也不想商品用過度包裝，品質顧好才是最重要的。

陳明宏強調，自己的蜜餞無糖精、無漂白，跟外售吃起來的口感是不一樣的，像無籽梅吃起來有點酸度，但是會回甘的，曾有台北顧客特地南下購買，一拿就是80包。

議員江佩曄表示，他最喜歡的口味是仙楂片和限量黃金檸檬，仙楂片他將採購來送議會朋友，讓大家日常為民喉舌用時，可以保養喉嚨，潤潤喉。