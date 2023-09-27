迎「台南400」 海安路藝術街擬延伸

台南市政府迎接「台南400」活動昨天在市議會專案報告，指出要在觀光鬧區海安路打造10多件大型藝術作品、街道家具等，長久設置，但多名議員質詢說，戶外作品容易褪色，台南天氣熱，作品要兼顧日曬雨淋也要遮蔭，且海安路無公廁、停車空間不足問題，都需要有配套措施。市府回應，會跨局處處理，更符合需求。

都發局長徐中強業務報告時說，目前正執行海安街道美術館擴展計畫，經費2150萬元，從海安路延到運河段，預計新設通風塔大型作品5件、街道家具6件、運河區域作品2件，預定明年6月起搭配台南400年博覽會展開，且長久設置，下月審查作品。

徐中強也說，還有「台南400博覽會－台南城市展」明年7至8月在南美館1館展出，經費2400萬元，已完成發包，將展示台南的發展、建設歷程等歷史價值，強化大眾對台南城市的認同感及光榮感。

市議員李宗霖、周嘉偉表示，台南天氣炎熱，希望這些藝術作品能兼顧實用性，可坐著或有遮陽效果，且依以往的造景作品，有些都日曬、淋雨到褪色或壞掉，希望在審查時也能顧及，以增長效益。

議員蔡宗豪指出，海安路藝術造街是很好的計畫，但附近除了海安路地下街有停車場，路上缺乏停車空間，觀光客還須向商家借廁所，甚至有人去水仙宮市場大小便，盼顧及觀光客需求。

市議員陳怡珍認為，花2400萬元去做城市展，但展期只有2個月，時間太短，效益有限，可配合其他場所展出。

林姓、王姓居民說，戶外藝術作品展期過後常因缺維護，落漆、破損、燈不亮，反而讓景點扣分，既然是長久性設置，就應做好維護。

徐中強回應，會把議員、民眾的憂心納入作品審查，後續也編列維護費用，另跨局處找適當地點設置公廁。