南市登革熱單日新增破紀錄！大增408例 明將破累積1萬例

台南市今天新增本土登革熱408例，也創下這波疫情單日最高紀錄，累積9872例，疫情是否能翻轉還待觀察。由於防治策略已調整，市長黃偉哲表示，疫情發生以來，第一線防疫人員很辛苦，市民朋友也很辛苦，但登革熱是環境型傳染病，惟有全體市民配合政府防疫措施，澈底落實孳生源清除，才能由根本杜絕病媒蚊孳生。

今天408例分布狀況為東區90例，南區72例，安南區64例，永康區55例，北區40例，中西區33例，安平區16例，仁德區13例，歸仁區10例，關廟區7例，新化區3例，善化區2例，佳里區1例，年齡介於2歲至95歲。

台南市登革熱防治中心表示，昨天市政府登革熱疫情一級指揮中心會議中，經與疾管署及專家學者研議，防治策略調整為戶外及公共空間部分按原定方式以孳清及噴藥為主，而戶內部分則透過強制孳清方式進行。

從9月29日起，針對登革熱群聚病例，如該區塊尚未執行過強制戶內噴藥，將強制執行戶內噴藥進行防治；如已執行過戶內噴藥的區域，則將以強制孳清取代戶內噴藥，不過，若孳清過程有發現病媒蚊孳生源，將由現場防疫人員執行氣霧式殺蟲劑防治。

至於散發個案，確診個案住家將由防疫人員執行氣霧式殺蟲劑防治，而周圍50公尺範圍內住戶將發給罐裝殺蟲劑，由住戶自行針對自家需加強之處進行噴灑。

黃偉哲說，有關民眾陳情多次噴藥造成困擾問題，市府都有納入防疫會議中與專家共同商討，研擬曾經執行區塊防治的區域，將以強制孳清取代戶內噴藥，但孳清過程弱發現病媒蚊孳生源，還是要強制執行氣霧式殺蟲劑防治。