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嘉義縣第7安衛家族落腳馬稠後產業園區 盼降低職災發生率

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣成立第7個安衛家族，縣長翁章梁（前排右四）今與馬稠後產業園區12名業者簽署安全衛生公約。記者黃于凡／攝影
嘉義縣成立第7個安衛家族，縣長翁章梁（前排右四）今與馬稠後產業園區12名業者簽署安全衛生公約。記者黃于凡／攝影

屏東科技園區工廠失火讓安衛問題再次浮上檯面，嘉義縣長翁章梁今到馬稠後產業園區，邀請大成長城食品廠嘉義廠擔任核心企業，成立嘉義縣第7個安衛家族，以領頭羊方式分享安衛經驗，並展示最新的安全防護器具，盼改善中小企業職場環境，降低職災發生率。

翁章梁今到馬稠後產業園區與12名業者簽署安全衛生公約，由勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心副主任林棓司見證。大成長城食品事業群總經理曾添福介紹廠內最新防護器具，翁章梁體驗操作垂直防墜系統、水平防墜系統、拉力計等器具，大讚是職場安全利器。

翁章梁表示，職業安全衛生非常重要，要建構安全職場、降低職災發生機率，保護工作者權益，穩定產業發展。今年邀請大成長城嘉義廠擔任家族核心企業，盼以領頭羊角色分享經驗，協助中小企業建構安全職場，為勞工打造安穩的工作、安心的職場及安全的勞動環境。

勞青處長陳奕翰說，安衛家族自2017年推動至今，已成立7個家族，由核心企業協助加入家族的公司，每年舉辦9次教育訓練課程，包括安衛講座、實地參訪等，提升中小企業安衛意識及發展；另，針對職場安全衛生，勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心每年都會固定專案檢查。

勞青處指出，嘉義縣目前已在2017年成立嘉酒安衛家族、2018年天珩機械安衛家族、2019年慈濟安衛家族、2020年羅門哈斯安衛家族、2021年達和環保安衛家族、2022年台化安衛家族，以及今年成立大成安衛家族，產業涵蓋金屬、化工、食品、鋼鐵業，未來將持續成立不同領域家族。

嘉義縣成立第7個安衛家族，由大成長城食品廠嘉義廠擔任核心企業，縣長翁章梁（左）今授證給大成長城總經理曾添福（右）。記者黃于凡／攝影
嘉義縣成立第7個安衛家族，由大成長城食品廠嘉義廠擔任核心企業，縣長翁章梁（左）今授證給大成長城總經理曾添福（右）。記者黃于凡／攝影
嘉義縣成立第7個安衛家族，縣長翁章梁（中）今親自體驗操作垂直防墜系統、水平防墜系統、拉力計等器具。記者黃于凡／攝影
嘉義縣成立第7個安衛家族，縣長翁章梁（中）今親自體驗操作垂直防墜系統、水平防墜系統、拉力計等器具。記者黃于凡／攝影
嘉義縣成立第7個安衛家族，縣長翁章梁（左）今與馬稠後產業園區12名業者簽署安全衛生公約。記者黃于凡／攝影
嘉義縣成立第7個安衛家族，縣長翁章梁（左）今與馬稠後產業園區12名業者簽署安全衛生公約。記者黃于凡／攝影

職場 嘉義

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