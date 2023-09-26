光織影舞中秋粉浪漫 嘉市北香湖華麗轉身時尚伸展台
嘉義市政府光織影舞邁入第4年，今年國際華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）擔任策展人，全展區大玩粉紅色，以浪漫又夢幻的「芭比粉」，打造8座全粉藝術裝置，點亮北香湖公園。9月29日當天晚上7點，推出全台首創光影藝術結合湖上Fashion Show，市府邀約全國民眾Dress code粉紅衣飾，一起打造粉紅時尚。
市府觀光新聞處長張婉芬表示，開幕重頭戲湖上Fashion Show，由策展人Daniel Wong親自操刀全新嘗試，以「溫柔的力量」為主題，把北香湖變身為伸展台，舉辦湖上時裝大秀。
2023光織影舞的主視覺設計「Dear Moon」是一封封用粉紅光影編織而成的情書，將搭乘太空船，承載浪漫和愛飛向天際，通過月球旅行中的8個粉紅站點，分別為「月光交響曲」、「浪漫畫布」、「翩翩起舞」、「光影」、「鏡花水月」、「交織」、「星空寄情」，最後抵達「永恆的愛」等全粉裝置藝術。帶著心愛的人來觀展，把想說卻說不出口的話，寫給月亮、也一起勇敢把愛傳遞給對方。
市府觀光新聞處表示，活動期間假日晚上6點30分及7點30分在「交織」作品前，規畫2場次「鏡面人舞蹈秀」、「Laser Man舞蹈秀」、「光影水鼓秀」、「LED特技馬戲」等光影表演活動，另外「Dear Moon Market」粉紅市集舞台區，9月30日至10月1日、10月7日至10月9日下午4點30分及5點30分，邀請吉他彈唱、特技劇場、雜耍特技魔術等街頭藝人表演，帶著粉紅市集特色店家的美食及商品，欣賞最浪漫的光影藝術及精彩表演活動，渡過最chill的中秋及雙十假期。
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