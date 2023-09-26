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光織影舞中秋粉浪漫 嘉市北香湖華麗轉身時尚伸展台

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
永恆的愛，如信封輪廓的粉紅裝置，營造充滿愛、充滿想念的空間。圖／嘉義市政府提供
永恆的愛，如信封輪廓的粉紅裝置，營造充滿愛、充滿想念的空間。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府光織影舞邁入第4年，今年國際華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）擔任策展人，全展區大玩粉紅色，以浪漫又夢幻的「芭比粉」，打造8座全粉藝術裝置，點亮北香湖公園。9月29日當天晚上7點，推出全台首創光影藝術結合湖上Fashion Show，市府邀約全國民眾Dress code粉紅衣飾，一起打造粉紅時尚。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，開幕重頭戲湖上Fashion Show，由策展人Daniel Wong親自操刀全新嘗試，以「溫柔的力量」為主題，把北香湖變身為伸展台，舉辦湖上時裝大秀。

2023光織影舞的主視覺設計「Dear Moon」是一封封用粉紅光影編織而成的情書，將搭乘太空船，承載浪漫和愛飛向天際，通過月球旅行中的8個粉紅站點，分別為「月光交響曲」、「浪漫畫布」、「翩翩起舞」、「光影」、「鏡花水月」、「交織」、「星空寄情」，最後抵達「永恆的愛」等全粉裝置藝術。帶著心愛的人來觀展，把想說卻說不出口的話，寫給月亮、也一起勇敢把愛傳遞給對方。

市府觀光新聞處表示，活動期間假日晚上6點30分及7點30分在「交織」作品前，規畫2場次「鏡面人舞蹈秀」、「Laser Man舞蹈秀」、「光影水鼓秀」、「LED特技馬戲」等光影表演活動，另外「Dear Moon Market」粉紅市集舞台區，9月30日至10月1日、10月7日至10月9日下午4點30分及5點30分，邀請吉他彈唱、特技劇場、雜耍特技魔術等街頭藝人表演，帶著粉紅市集特色店家的美食及商品，欣賞最浪漫的光影藝術及精彩表演活動，渡過最chill的中秋及雙十假期。

星空寄情，與宇宙進行一場無聲對話，透過光的傳遞，將彼此之間的祝福聯繫在一起。圖／嘉義市政府提供
星空寄情，與宇宙進行一場無聲對話，透過光的傳遞，將彼此之間的祝福聯繫在一起。圖／嘉義市政府提供
月光交響曲。圖／嘉義市政府提供
月光交響曲。圖／嘉義市政府提供
月光交響曲。圖／嘉義市政府提供
月光交響曲。圖／嘉義市政府提供
交織。圖／嘉義市政府提供
交織。圖／嘉義市政府提供
光影，光線穿越月球坑洞，地面上留下層層疊疊影跡。圖／嘉義市政府提供
光影，光線穿越月球坑洞，地面上留下層層疊疊影跡。圖／嘉義市政府提供
翩翩起舞，翩翩起舞弄清影，營造月球上的奇幻與唯美生態。圖／嘉義市政府提供
翩翩起舞，翩翩起舞弄清影，營造月球上的奇幻與唯美生態。圖／嘉義市政府提供
鏡花水月，月球上的蘑菇森林，輕盈的像是脫離引力的迷幻樂園。圖／嘉義市政府提供
鏡花水月，月球上的蘑菇森林，輕盈的像是脫離引力的迷幻樂園。圖／嘉義市政府提供
湖上Fashion Show彩排。圖／嘉義市政府提供
湖上Fashion Show彩排。圖／嘉義市政府提供
月光交響曲，乘著湖面上的光影，太空船上的3D全息投影，使整體作品擁有視覺動態效果。圖／嘉義市政府提供
月光交響曲，乘著湖面上的光影，太空船上的3D全息投影，使整體作品擁有視覺動態效果。圖／嘉義市政府提供
光織影舞粉中秋，地球上最浪漫的粉紅旅行。圖／嘉義市政府提供
光織影舞粉中秋，地球上最浪漫的粉紅旅行。圖／嘉義市政府提供
交織，行走於粉紅光束中，像是牽起戀人間的紅線，緊緊相繫。圖／嘉義市政府提供
交織，行走於粉紅光束中，像是牽起戀人間的紅線，緊緊相繫。圖／嘉義市政府提供

光影 嘉義

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