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台南市府與市議會聯手抗蚊 市議會要募集5萬片防蚊貼片

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府與台南市議會今天聯手抗蚊，宣誓對抗登革熱的決心。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府與台南市議會今天聯手抗蚊，宣誓對抗登革熱的決心。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府與台南市議會今天聯手抗蚊，市長黃偉哲率副市長趙卿惠及各局處首長，與議長邱莉莉、副議長林志展及市議員宣示攜手對抗登革熱的決心，並感謝宗廟、公會、社團的支援物資。議長邱莉莉表示，防蚊貼片效用好，市議會正募集中，將募集5萬片，歡迎各界共襄盛舉。

黃偉哲表示，面對登革熱疫情，中央與地方、國軍及市議會為消滅蚊子而共同努力，統計上周登革熱確診案例已比上上周減少，但確診人數可否一路下降，仍需大家做好孳清工作、上緊發條不鬆懈。黃偉哲也特別感謝參與防疫的所有人員，他強調台南剛走出COVID-19的疫情，就又碰到登革熱疫情，除感謝各界團結一致，給予市府最大的支持，也深深的一鞠躬，感謝所有人員堅守崗位。

邱莉莉說，防疫視同作戰，不分色彩，政府資源有限，但民間資源無限，目前防蚊貼片效果好，需求大，市議會正在募集防蚊貼片，目標是5萬片。

中秋連假將至，民眾喜歡於戶外烤肉，與家人團聚共度佳節，黃偉哲特別提醒，登革熱病媒蚊埃及斑蚊吸血高峰時間為上午9時至10時、下午4時至5時，下午吸血高峰時段剛好與市民烤肉時間重疊，提醒民眾務必加強自身防蚊措施，建議可透過穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默寧（IR-3535）等衛福部認可有效成分的防蚊藥劑，減少被病媒蚊叮咬進而感染登革熱風險。

衛生局表示，今日記者會有崁頂福安宮、開台天后宮、開基玉皇宮、首廟天壇、普法道濟寺、下營上帝廟、財團法人火山壁雲寺、妙法禪寺、淨修禪院等捐贈防疫經費、正統鹿耳門聖母廟捐贈防疫經費及物資；南六企業公司捐贈1萬份P95口罩，台南市東北扶輪社捐贈1000瓶防蚊液，森晨貿易捐贈明星花露水防蚊玲瓏瓶500瓶，台南市建築經營協會、台南市不動產開發商業同業公會、台南市大台南不動產開發商業同業公會合捐1000瓶防蚊液，台南護專捐贈400份登革熱防治桌遊。

台南 防蚊 登革熱

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