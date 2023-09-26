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斗六鐵路高架化可行性評估卡關 張麗善：中央有點故意

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六市區7處鐵路平交道中，車流量最大的鎮北、保長每次停等時間至少3至5分鐘，圖為後庄平交道每次停等時間至少2.5分鐘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市區7處鐵路平交道中，車流量最大的鎮北、保長每次停等時間至少3至5分鐘，圖為後庄平交道每次停等時間至少2.5分鐘。記者陳苡葳／攝影

外界關切斗六市區鐵路立體化進度，該案可行性評估來回送審10多次仍卡關，交通部昨再度退件要求雲林縣政府修正，縣長張麗善今天直言「中央有點故意」找理由延宕，原規畫已是經費支出最少且傷害最小，是雲林人配合中央完成鐵路高架最後一哩路，卻被以效益不彰等理由退件，無法認同；縣府工務處表示會趕在1個月內報請修正續審。

全台多個縣市陸續完成鐵路高架化，只剩雲林縣斗六市區鐵路還沒有進展，民眾抱怨市中心7處平交道，車流量最大的鎮北、保長每次停等時間至少3至5分鐘，尖峰時段火車一班接著一班通過，吐槽「等10分鐘也不覺得奇怪」，甚至怒轟「當雲林人是次等公民嗎？」

雲林縣2017年開始執行斗六市區鐵路立體化可行性評估，預計高架鐵道約6.5公里，完工後將消除市中心7處平交道、3處陸橋及2處地下道，2020年3月起交通部相關單位來回審查可行性評估案至今，目前尚未獲得中央核定啟動綜合規畫。

張麗善指出，最近1次修正送審報告書是在6月底，日前再度被中央以初審討論過的問題退件，讓人無法理解；縣府委託執行可行性評估案廠商原規畫鐵路彎道的曲率半徑為730，是經費最少、傷害最小方案，中央卻要求達1000，相對須拆除周邊50多戶房屋、經費增支30多億元，形同又把此案繞回原點。

縣府工務處表示，該案擴大分析未來效益、土地增值及未來開發收入等經濟效益，卻被中央認為比率太低，要求縣府再說明清楚，但此已經台鐵考量營運成本並同意開發才提報複審，未料交通部重提初審討論過的舊事，令人感到氣餒。

工務處長汪令堯說，此案的未來成本效益，預估透過都市計畫變更提升回本，相關單位對於營運成本掌控的預估解讀不同，將和廠商討論合宜方案再複審，力拚年底前完成複審，順利進入綜合規畫。

張麗善說，中央認為投資100多億元高架雲林鐵路經濟效益不彰，但無論高架與否，火車並非只有雲林人搭乘，國人搭乘也會經過雲林，目前全台只有斗六市區鐵路還有多處平交道，縣府為表達對國家政策的支持，獲縣議會同意因應物價波動提高配合款至30億元，希望國人每次在縣內等火車時，不會因此覺得是雲林縣配合的不好，她要捍衛雲林人的安全與尊嚴。

雲林縣斗六市區鐵路還沒有進展，民眾抱怨市中心7處平交道中，車流量最大的鎮北、保長每次停等時間至少3至5分鐘，尖峰時段火車一班接著一班進出站，吐槽「等10分鐘也不覺得奇怪」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市區鐵路還沒有進展，民眾抱怨市中心7處平交道中，車流量最大的鎮北、保長每次停等時間至少3至5分鐘，尖峰時段火車一班接著一班進出站，吐槽「等10分鐘也不覺得奇怪」。記者陳苡葳／攝影

雲林 斗六 張麗善 鐵路高架化

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