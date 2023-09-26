2024台灣燈會主視覺亮相 大師聯手創造在地味龍耀台南

2024台灣燈會將在台南登場，今發表主視覺，燈會主題為「龍耀台南」，以此做為LOGO設計靈感，展現生肖龍年吉祥的意象，並將「南」字與台南府城交融。形象海報設計，以圓作為核心元素，圈起台南萬象非凡的因緣。

市長黃偉哲表示，2024台灣燈會也是台南400第一場國際級與國家級盛典，為了凸顯台南味，主視覺設計特別邀請知名剪紙藝術家楊士毅負責LOGO及標準字設計，另台南大學視覺藝術與設計學系兼任助理教授黃桂瀅統籌海報設計及相關視覺應用，要展現古都台南的喜氣與台南400的發展。

交通部觀光署副署長林信任表示，主視覺設計除了很有在地風情且很國際化，相信外國人會很喜愛。他表示，台南已辦過3次台灣燈會，明年是第4次，剛好呼應台南400，2024台灣燈會將邀請國際媒體100多人來踩線，而旅行社也大力推廣，相信此次台灣燈會會更勝以往。

楊士毅表示，2024台灣燈會的主題為「龍耀台南」，以此做為LOGO設計靈感，展現生肖龍年吉祥的意象，將南字與台南府城交融，展現這片土地的歷史淵源與古都風情，以及燈會熱鬧歡喜、團圓相聚的節慶氣氛，祥龍在光芒照耀下躍出台南，向世界宣布盛大節慶的開場。

形象海報設計以圓作為核心元素，圈起台南萬象非凡的因緣，黃桂瀅說，在台南「圓」融在每個角落，例如經典美食的碗公圓、感恩好客的辦桌圓、城市軌跡的圓環圓、尖端科技的晶圓圓等；這些眾多的善緣良緣凝聚成巨大的同心圓，也如齒輪不斷轉動，肩負不同期望與力量，不斷轉動前進，讓台南成為充滿活力且富有魅力的築夢之地。

黃偉哲說，海報設計以圓為核心，圓的圖案由4個圓組成，內有台南的諸多意象，包含劍獅、燈籠、蝴蝶蘭、鹽山、嘉南大圳等26個特色圖案；而LOGO中的南字以龍、城牆、龍珠構成，城牆也有階梯如步步高升，而龍珠更代表太陽。