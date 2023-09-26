快訊

郭被邊緣化？趙少康找韓國瑜加速藍白整合 郭台銘吐8字真言

亞運跆拳道／羅嘉翎、林唯均晉4強「確定有牌」 林唯均撂世錦賽銀牌敵哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市公布中秋節應景食品抽驗 78件過關1件遭裁罰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局抽驗中秋節應景食品，有1件不符規定遭裁罰。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局抽驗中秋節應景食品，有1件不符規定遭裁罰。圖／南市衛生局提供

中秋將至，台南市衛生局稽查傳統市場、超市、大賣場等商家及抽驗應景食品抽驗，包括月餅、鹹蛋黃、豬肉餡、豆餡等餡料及蔬菜、水果、肉類、水產類及加工製品、豆製品、烤肉醬等，共抽驗79件，其中1件甜豆檢出農藥殘留不符規定，已依法裁處。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局長蘇世斌表示，中秋節前夕，衛生局派員稽查月餅製售商、食品販售業，確保業者作業環境衛生安全，讓市民歡度佳節，也能吃得安心。

市長黃偉哲也提醒市民，天氣仍炎熱，食品不易保存，民眾要遵守預防食品中毒五要原則，「要新鮮」、「要徹底加熱」、「要生熟食分開」、「要洗手」、「要注意保存溫度」；提醒消費者選購食材應注意來源、保藏儲存條件，選擇包裝完整、看清食品標示，烤肉時生熟食應分開存放，避免交互汙染，充分加熱後再食用，以確保食用安全。消費者若有任何食品衛生問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科06-2679751。

衛生局 抽驗 中秋節

延伸閱讀

無照針灸林書豪 按摩師獲緩起訴罰3萬元確定

明揚大火廠商遭檢方聲請假扣押 屏東地院今裁定駁回

北市抽查蔬果農藥殘留 不合格率22%

國民年金「落日條款」將至10月滿15年！把握勞保、國保爽領「雙年金」機會

相關新聞

南市公布中秋節應景食品抽驗 78件過關1件遭裁罰

中秋將至，台南市衛生局稽查傳統市場、超市、大賣場等商家及抽驗應景食品抽驗，包括月餅、鹹蛋黃、豬肉餡、豆餡等餡料及蔬菜、水...

詮釋台灣土地與文化動人樂章 後壁古厝音樂會周六登場

邁入26周年的台南後壁黃家古厝中秋音樂會，30日周六晚間將在總統府資政黃崑虎老宅登場，音樂會皆免費自由入場，藉由樂曲演奏...

缺水缺工官田菱角種植面積再下探 農會10月辦菱角節行銷

台南官田菱角下個月就將進入盛產期，近年來受到缺水、缺工影響，種植面積逐年下滑，今年栽種面積剩下210公頃，官田區農會將於...

台灣客家發源地是這裡！14位「隱客」訴說生命故事

2023世界客家博覽會正在桃園舉行，其中台灣館台南展區是重要亮點之一。台南雖沒有顯著客家聚落，卻是台灣客家人的發源地之一...

台南重陽敬老月開跑 國民阿嬤陳淑芳邀老人家走出戶外

重陽節即將到來，台南市政府敬老月重陽系列活動今天開跑，首場大型嘉年華活動上午在市立圖書館新總館旁，市長黄偉哲與代言人「國...

嘉義縣老人接種莫德納XBB疫苗 送500禮券、家用快篩

國內外新冠疫情仍持續，以XBB為主流病毒株，本土併發症以65歲以上民眾占7成以上。嘉義縣政府今起推出獎勵措施，65歲以上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦