南市公布中秋節應景食品抽驗 78件過關1件遭裁罰

中秋將至，台南市衛生局稽查傳統市場、超市、大賣場等商家及抽驗應景食品抽驗，包括月餅、鹹蛋黃、豬肉餡、豆餡等餡料及蔬菜、水果、肉類、水產類及加工製品、豆製品、烤肉醬等，共抽驗79件，其中1件甜豆檢出農藥殘留不符規定，已依法裁處。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局長蘇世斌表示，中秋節前夕，衛生局派員稽查月餅製售商、食品販售業，確保業者作業環境衛生安全，讓市民歡度佳節，也能吃得安心。

市長黃偉哲也提醒市民，天氣仍炎熱，食品不易保存，民眾要遵守預防食品中毒五要原則，「要新鮮」、「要徹底加熱」、「要生熟食分開」、「要洗手」、「要注意保存溫度」；提醒消費者選購食材應注意來源、保藏儲存條件，選擇包裝完整、看清食品標示，烤肉時生熟食應分開存放，避免交互汙染，充分加熱後再食用，以確保食用安全。消費者若有任何食品衛生問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科06-2679751。