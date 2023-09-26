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缺水缺工官田菱角種植面積再下探 農會10月辦菱角節行銷
台南官田菱角下個月就將進入盛產期，近年來受到缺水、缺工影響，種植面積逐年下滑，今年栽種面積剩下210公頃，官田區農會將於10月21日舉辦菱角節，行銷菱角衝銷路。
菱角黝黑又兩頭尖尖的外型，讓人聯想到動漫電影中的「蝙蝠俠」，西拉雅國家風景區管理處也推出活動，10月搭乘「台灣好行菱波官田線」時，只要在車上拍到蝙蝠俠裝扮的人，並在臉書公開貼文，就有機會抽中金元寶。
台南官田素有「菱角之鄉」封號，盛產期在每年的10月到11月間，目前已經有少量採收上市，盤商收購價格每台斤約在45元左右，產期時大清早就能看見農忙景象，穿著「青蛙裝」的老婦到水田採菱角，忙到快中午才休息，相當辛苦。
官田區農會指出，菱角產業是非常依賴人工的產業，尤其在採收時更需要人力，但因農村人口老化，年輕一輩又嫌辛苦，缺工問題加上近年天候不穩定，導致種植菱角的面積逐年下降，5年前還有300多公頃，現在逐年下降，去年有280公頃，今年5、6月栽種期時，又受到一期作缺水休耕影響，最後申報登記栽種面積僅剩210公頃，也是近年來新低。
林姓農民說，目前一、二期種植的菱角已經採收上市，但7、8月的開花期遇上雨勢，生長狀況不如預期，產量最大則是在第三期到第五期種植的菱角，下個月農會將會啟動共同運銷到台北果菜市場批發，另外也會舉辦菱角節，有菱角排骨、豬腳免費品嘗，還有限量的菱角剉冰、採菱角體驗、農特產品展售會等。
配合農遊路線，西拉雅國家風景區管理處10月起也推活動，民眾搭乘「台灣好行菱波官田線」，如果在車上巧遇蝙蝠俠，趕緊拿起手機拍照，並tag「2023菱波官田線蝙蝠俠」、設定公開上傳臉書，就能參加抽獎活動，除了住宿券及精美好禮外，還有機會得到最大獎2錢金元寶，車上索取乘車證明劵還能在官田遊客中心2樓販賣部兌換好禮。
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