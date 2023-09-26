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台南重陽敬老月開跑 國民阿嬤陳淑芳邀老人家走出戶外

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影

重陽節即將到來，台南市政府敬老月重陽系列活動今天開跑，首場大型嘉年華活動上午在市立圖書館新總館旁，市長黄偉哲與代言人「國民阿嬤」、81歲資深藝人陳淑芳打開「友善敬老」大禮物箱，呼籲年長市民鄉親多到戶外參與社區活動，現場有將近600名各地長者參與。

陳淑芳表示，過去常因為拍攝戲劇來到台南，安平追想曲、赤崁樓之戀「都是我拍的」，感謝台南鄉親支持。台南真的老人小孩很多福利，真的想搬來台南住，希望好康能延伸到台北。很開心能參與銀髪嘉年華活動。80歲從事畫糖藝術40年的銀髮達人蘇光祥，也送上為黃偉哲陳淑芳特製的人像畫糖。

黃偉哲表示，至今年8月底台南老年人口84萬多人佔全市人口18.46%，即將要邁入超高龄社會。市府團隊長期提供多元老人福利與服務，今年7月起開辦老人健保費自付額補助、發放重陽禮金、提供免費裝置假牙、中低收入老人住宅設施設備改善、敬老卡優惠65 歲以上老人免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊等多項老人福利。也積極推動長照2.0服務，拿下長照服務涵蓋率、一國中學區一日照布建完成率六都第一的好成績。系列活動可上市政府網站

重陽節系列活動專區查詢或洽社會局老人福利科電話2982617。

台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。員警一再高呼市長好市長第一名。記者周宗禎／攝影
台南重陽敬老月開跑國民阿嬤陳淑芳帶老人家走出戶外。員警一再高呼市長好市長第一名。記者周宗禎／攝影

台南 長照 黃偉哲

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