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嘉義縣老人接種莫德納XBB疫苗 送500禮券、家用快篩

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣65歲以上長者接種莫德納XBB疫苗，今天起再送500禮券、家用快篩。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣65歲以上長者接種莫德納XBB疫苗，今天起再送500禮券、家用快篩。圖／嘉義縣政府提供

國內外新冠疫情仍持續，以XBB為主流病毒株，本土併發症以65歲以上民眾占7成以上。嘉義縣政府今起推出獎勵措施，65歲以上民眾、不限戶籍地，只要接種COVID-19莫德納XBB疫苗，就可獲得500元禮券及10劑家用快篩，鼓勵長者踴躍施打。

縣長翁章梁表示，國內外新冠疫情目前以XBB為主流病毒株，且長者是主要染疫後重症高風險族群，為加強65歲以上長者保護，嘉義縣自今天開始，只要在各地衛生所或合約院所接種COVID-19莫德納XBB疫苗，可獲得500元禮券及10劑家用快篩，籲長者儘速接種。

衛生局表示，中央規畫莫德納XBB疫苗分3階段開打，首先9月26日開放65歲以上民眾，10月2日起開放醫護人員，第3階段則暫定10月9日開放全民開打；自提供莫德納XBB疫苗接種服務起，停止提供莫德納原病毒株單價疫苗與雙價BA.4/5疫苗及BNT原病毒株單價疫苗接種；Novavax則持續提供民眾選擇。

衛生局長趙紋華呼籲，接種COVID-19疫苗可降低感染、重症及死亡風險，若符合接種的民眾應盡速完成接種，應備妥健保卡並攜帶疫苗接種紀錄卡（黃卡），前往鄉鎮市衛生所及合約院所，接種資訊可至嘉義縣衛生局網站或至疫苗預約平台預約及查詢。

民眾接種後請多加留意身體狀況，多喝水多休息，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，另提醒有發燒或年長者出入人潮聚集建議配戴口罩，並落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣。

疫苗 衛生局 莫德納 快篩

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