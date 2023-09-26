屋後天溝成疫情反彈因素 羅一鈞這兩周到各區檢視

台南登革熱疫情上周迎來反轉，病例數下降大約12%，不過24、25日市府衛生局公布的病例數卻有增加的趨勢。依照判斷，主要熱區漸漸下降，次要熱區卻緩升。本周開始由疾管署副署長羅一鈞率領「前進工作應變小隊」將與市府合作，前往各區進行屋後天溝巡檢，為期兩周初步估計走遍10行政區，一一找出隱藏死角。

羅一鈞說目前如東、安南及永康區等主要熱區病例下降，不過次要戰區南區、中西區、北區、關廟疫情有反彈跡象，所以面對疫情不能掉以輕心。

關廟區長李賢村表示，區內從7月13日開始出現登革熱病例隨後逐漸緩升，目前為止已經累積197例，香洋里最多個案，有81例。李賢村還表示，由於里內有菜市場，是許多民眾前往採買的熱區，不過該做的室內外化學防治、滋清都已經數次，而且巡檢人員前往視察，發現陽性容器的跡象都是降低，不過病例數還是攀升，當地居民非常不安，希望能趕快找出根本原因。

今早羅一鈞前往關廟區公所與各里幹事、里長對談，透過問答方式讓里長將疑問提出，如化學噴藥民眾能否請假？化學噴藥是不是不要再噴了？羅一一向里長回報目前最新的進展。除外，更到關廟菜市場巡視屋後天溝，要找出隱藏孳生源。