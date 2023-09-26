超潮！街舞團員年紀破千歲「CYC1717」12月出道公演

嘉義縣是全台最老的縣市，截至8月統計，老年人口比例22.07%再創新高。縣府衛生局推動活力不老健康操，經過海選比拚，今年8月銀髮街舞團「CYC1717」正式成軍，由年齡合計1717歲長者組成，融入嘉義縣特色編制「愛嘉義愛自己」舞曲，將在12月舉辦首場公演。

翁章梁介紹，CYC代表著嘉義縣，1717則是成員的年齡總和，將透過街舞展現不凡的銀髮風采，跳出年齡的框架，勇於追求自己的舞蹈夢想，預定於今年12月正式公開出道展演，展現CYC1717的才華和決心，為嘉義縣帶來全新文化亮點，開啟嘉義縣成功活躍老化新里程。

高齡93歲參與阿嬤開心的說，跟著大家舞蹈很有趣，也很有成就感。翁章梁稱讚，阿嬤看起來好年輕，完全看不出歲數，要活得健康，應著重營養、運動、學習與行動等四大面向，除適量運動、健康飲食和充足睡眠外，更要秉持「活到老學到老」精神，到長青學苑或各據點與大家趣味交流。