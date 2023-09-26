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讓藝術字妝點生活 美術教師陳宜鈴出版藝術字集圓夢
讓更多人更會寫藝術字，任教於嘉義縣朴子市大同國小30年的美術老師陳宜鈴，退休後仍從事藝術工作，以實務創作及技術專研創作出第一本教學寫出3種藝術字書籍「讓藝術字妝點生活」，9月出版獲大眾喜愛，首刷650本盡完售已計畫二刷，也衝上博客來即時榜第三名，盼更多人從寫藝術字中獲得舒壓。
「這本書是我教書30年的願望！」陳宜鈴表示，希望透過這本書讓更多人更會寫藝術字，在生活上能夠從寫字中得到舒壓，讓生活層次更好，內容總共有三種字體，讀者可依續從正體字、可愛字及活潑字系統性練習起藝術字。
想寫好藝術字的工具要用哪寫？陳宜鈴說，3種字體都能以容易上手的鉛筆、原子筆及簽字筆來練習，最重要是活潑字體拜科技的進步，他找到合適的金屬麥克筆來寫，較不容易失敗 且隨書附贈，省去大家找媒材時間。
為回饋退休原校，今日起每周二晨會，老師陳宜鈴採取每周不同班免費教學藝術字，帶領明年將畢業的182名6年級學生練寫藝術字，要讓大家知道只要有方法系統性的練習，每個人都能寫出漂亮的字，並在畢業禮堂上展出全體畢業生所寫出的，有溫度及述說畢業情感藝術字成果。
陳宜鈴的讓藝術字妝點生活書本內容，日前獲和興國小校長周濟仁寫序支持，周校長正計畫經授權把書上藝術字句，燒印於磁磚，導入在校園各個角落，讓孩童從生活中就能受藝術字的薰陶，感受其文字的創作力。
陳宜鈴的讓藝術字妝點生活書籍，已在9月12日上架於台灣各大實體及網路書店，包括誠品、蔦屋、墊腳石、博客來及金石堂等都能購買到，作者希望大家一起購書，一起練習藝術字，讓自己生活可以提升。
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