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台南登革熱微幅回升？ 羅一鈞點出這些地區不能鬆懈

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南登革熱確診病23至25日病例數相較於上周同期增加121例。羅一鈞表示，次要熱區如南、中西、北、關廟區等增加，表示不能鬆懈。記者李文德／攝影
台南登革熱確診病23至25日病例數相較於上周同期增加121例。羅一鈞表示，次要熱區如南、中西、北、關廟區等增加，表示不能鬆懈。記者李文德／攝影

台南本土登革熱確診病例累計9463例，不過9月23至25日的病例數來看，相較於上周同期增加121例。羅一鈞今前往關廟香洋里視察屋後、天溝診斷受訪表示，原本熱區病例數下降，不過相對次要戰區如南、中西、北、關廟區等病反而增加，還是不能鬆懈。

根據衛生局提出9月23至25日的新增病例數分別為261、197、323例與上周同期241、153、266例總和相比增加121例。

除了受到假日效應的影響，病例數有微幅上升，羅一鈞表示，目前重點發生區域略有轉變，如原本熱點東、安南等雖然病例數下降，不過相對的次級戰區如南、中西、北、、安平、關廟區等病例數反而增加，才可能導致病例數不減反增。

羅一鈞說，目前而言台南氣溫還是偏熱，有些社區內的環境診斷活噴消可能上周才開始進行，所以成效還有待這周及下周驗收，更可能還有些病媒蚊還隱藏在死角，所以這兩周的重點將著重在天溝、屋後。

羅一鈞 台南 衛生局

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