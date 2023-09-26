雲林養豬場改建有成 盼中央多挹注

雲林為養豬大縣，縣府今年共向中央爭取到4億6000萬元改建養豬場，額度全國第1，縣長張麗善昨天到麥寮鄉訪視成果，看到豬場少病、少汙臭，育成率上升，喊話中央要不分黨派，繼續支持增加補助；豬農笑說「豬住得比人舒服」。明年為百億養豬產業基金最後1年，縣府呼籲，豬農把握提出申請。

為降低萊豬進口衝擊，農業部祭出4年百億基金全面改善國內養豬環境，縣府農業處長魏勝德說，2021年起逐年獲1億1159萬元、3億8662萬元補助，今年原分配9000萬元，但申請改善豬場達330場，爭取下再獲3億7千萬元；3年合計271豬場獲得補助、占全縣1195場的22%。

豬農許隆華說，改建為高床豬舍，不僅節水達25%，廢水還可循環利用，所產的沼液集運作為農肥，幾乎達到零廢的程度，和過去傳統養場差很大，由於空間密閉加上抽風溫控、擋風牆阻隔臭氣外溢，大幅降低傳染疾病死亡，育成率增加達10%，再沒有臭味，與鄰和睦，「現在的豬住得比人卡舒服！」

張麗善參觀新養豬場，對於溫度、通風、餵食、排廢監控管理全採電腦化感到新奇。她說，雲林養豬數達156萬頭，全國最多，相信不論是地方或中央應都樂見養豬環境的改善。