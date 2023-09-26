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台南森霸電廠2期 議員籲安全把關

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南經發局長林榮川昨天針對森霸電廠2期建廠工程及儲能廠設置，做專題報告。記者鄭惠仁／攝影
台南經發局長林榮川昨天針對森霸電廠2期建廠工程及儲能廠設置，做專題報告。記者鄭惠仁／攝影

台南山上區森霸天然氣電廠2期明年6月將營運，地方居民質疑汙染擴大，且近期屏東明揚工廠發生爆炸，此處20多年舊管線也令人不安。南市經發局昨到市議會專案報告，議員質疑第2期未按圖施工，變更項目已70％，決議環差未完成前、以及回饋機制沒經居民同意，不得發放操作許可證；市府表示，會盡責任把關。

經發局長林榮川表示，之前業者與居民有段很長的溝通時間，當時居民沒意見，現在卻有意見，業者也覺得冤枉，將與森霸協調出讓居民接受的回饋機制，另，1周內查明2期電廠變更項目是否超出10%而必須做環差評估。環保局長許仁澤說，若要開環差說明會，地方將要參加，會盡起把關責任。

市議員陳碧玉說，森霸天然氣電廠1期設置時原承諾回饋金以售電收入來計算，最後卻以盈餘來計算，每年少約2億元；議員陳昆和也質疑有不法，應調查究責；議員尤榮智要求，大內離電廠近，也應列回饋對象；議員林燕祝則要求，以一定的回饋金額做災難賠償金，讓居民安心。

副議長林志展則說，「沒讓居民接受就不該給許可」，生命安全比經濟更重要；議員郭鴻儀針對仁德區有儲能廠距離住家僅20公尺，認為距離太近，居民都憂心；議員穎艾達利指出，電動車的電容量都60千瓦以上，但20千瓦就可設置儲能廠，質疑合理性，應更嚴謹才對。

林榮川說，管線設計壓力為每平方公分50公斤，經檢討後2期所需天然氣可沿用1期既設管線輸送，不需要增加壓力，無過壓危險。消防局長李明峯表示，現有9座儲能廠都有定期派員作消防演練，並建立緊急狀況處置的SOP，會持續加強宣導。

議員 機制 屏東 陳昆和 林燕祝 林志展

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