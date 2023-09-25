感心！南寶樹脂家族連4年秋節贈弱勢戶慰問金及麵袋

南寶樹脂創辦人黃圖的三女兒許黃彩好，號召親友慰問金及物資發放活動，今天在西港慶安宮捐贈西港區低收入戶每戶1000元秋節慰問金及1袋麵食，有100戶低收入戶受惠，這也是自2020年以來第四度辦理，也為地方增添更多溫馨與關愛。

西港區長李鴻裕代表市長黃偉哲，頒贈感謝狀給予黃許彩好及親友們，讚揚發揮人飢己飢、人溺己溺精神，為社會付出及貢獻。

南寳樹脂為國內接著劑與特用化學品製造商，立足台南西港達1甲子。據悉，許黃彩好出嫁至台南市區多年，對西港鄉親相當關心，不定時送暖，2020年起每年都主動向弱勢家庭捐贈慰問金及物資，展現其對西港區關懷與愛心。每一次親友們皆響應，更有孫輩們加入，共同為弱勢家庭送上援手。