台南近期登革熱病例數回落 羅一鈞盼乘勝追擊

台南市今天新增323例本土登革熱確診病例，進駐台南的疾管署副署長羅一鈞在疫情指揮會議中表示，上週病例數明顯下降12%，孳生源也有減少趨勢，盼這週能再乘勝追擊。

台南市政府衛生局新聞稿指出，台南截止今日下午3時新增323例本土登革熱確診病例，累積本土病例9463例，台南市疫情自9月12日達到高峰以來，近期病例數逐漸回落，有反轉曙光出現，今天受到假日效應影響，病例數微幅上升。

羅一鈞今天出席台南市登革熱疫情一級指揮中心會議表示，上週病例數已明顯下降12%，這週更要乘勝追擊，持續落實孳生源清除，疾管署機動防疫隊近期查核也發現孳生源有減少趨勢，顯示民眾登革熱防疫意識提升，但天溝、屋後溝部分仍是容易被民眾忽略的地方。

台南市長黃偉哲在會中表示，市府各單位持續加強動員孳清，並將透過高空作業車加強各區天溝巡查，盼能將所有孳生源一網打盡。

台南市衛生局指出，市府今天邀集台南地區3大藥師公會理事長共商防疫事宜，將由公會轉知所有藥局，遇有外籍移工前往藥局購買退燒藥品等指示用藥、且出現疑似登革熱症狀時，將直接媒介至快篩合約檢驗所或衛生所進行登革熱篩檢。