宇榮高爾夫自衛消防防災演練 張麗善喊話中央：充實消防人力、設備

生產高爾夫球的明揚國際科技屏東廠區發生大火，造成百人死傷，宇榮高爾夫科技公司位於雲林縣的第一廠區今天舉辦自衛消防編組暨防災演練，縣長張麗善到場視察，喊話中央記取教訓，能夠協助財源拮据的縣市，充實消防人力及設備編制，杜絕憾事重演。

雲林縣內僅有一家高爾夫球製造廠「宇榮高爾夫」在雲林有2個廠區、一個倉庫，兩廠區員工約700多人，廠方表示，每年舉行2次自衛消防編組暨防災演練，今天演練消防局派員全程督導，內容包括火災初期應變通報、滅火搶救、避難引導、安全防護及緊急救護等，以杜絕憾事發生。

宇榮高爾夫總經理李宗唐表示，廠區原料進貨時會做風險檢查，針對有危害性的化學品在產購、使用、運輸、儲存都有流程管制，原料儲存與工廠製造分開，工廠僅儲存馬上要使用的原料，除人員的教育訓練，也會在製程當中減少使用有危害性的化學品。

雲林縣消防局表示，縣內存放公共危險物品場所列管家數計有156家（其中達管制量30倍以上共計101家、達管制量未達30倍場所共計55家），均按規定每年抽查1次以上，今年度迄今已抽查98次，公共危險物品達管制量30倍以上場所每年度全面辦理聯合稽查1次，由消防局、建設處、勞青處、環保局相互配合進行稽查工作，今年度迄今共計稽查公共危險物品30倍以上場所74家、爆竹煙火製造場所2家。

消防局長林文山表示，今天演練重點在於廠區內的自主防災，如果廠區自主防災做得好，在事故發生初期的時候就把員工通通引導疏散，消防人員到達現場若火勢非常兇險，就可以使用消防退避權，救災的部分就比較不容易發生危險。

林文山表示，縣長張麗善非常重視救災的人力及設備，這幾年陸續建置智慧科技系統，消防同仁出勤的第一個時間點，指揮中心就能夠從系統得知這個工廠裡面存放的物品有哪些，同仁要不要進入滅火或是要用什麼方式滅火，也建立消防同仁的救命系統。