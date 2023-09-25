雲林布袋戲大賽特色多 有女偶師也有17歲新世代偶師

雲林國際偶戲第一天由青年金掌獎偶戲大賽打頭陣，來自全國各地劇團一番激烈競逐，雲林五洲小桃源掌中劇團、黃世志電視木偶劇團、小西園第四代掌中劇團及台中朝藝閣掌中劇團等4隊入圍。

文觀處長陳璧君表示，雲林是布袋戲的故鄉，2023年雲林國際偶節以青年金掌獎來揭開序幕，更具薪傳意義，今年參賽入圍4個團隊中，雲林五洲小桃源掌中劇團的主演陳淑如曾參加雲林縣府藝文教育扎根圓夢尖兵布袋戲培育計畫，且是新住民第二代，如今已能獨立演出，為偶藝界開出新花朵。

黃世志電視木偶劇團第二代主演黃信哲更曾多次參與青年金掌獎，繼承家學，除在臺灣戲曲學院就讀外，主修戲曲音樂編劇，也將所學展現在比賽中；台北小西園第四代掌中劇團主演吳榮恩年僅17歲更是創下歷屆年齡最小的參賽者；台中朝藝閣掌中劇團林朝海則是目前青年世代具有潛力的劇團主演。

陳璧君表示，青年金掌獎提供年輕藝師專屬表演舞台，吸引更多年輕藝師參賽，達到實質的鼓勵承傳效果，盼讓布袋戲更具新生命與創造，帶動布袋戲產業發展。