嘉縣水上鄉成功社區 打造超美陶製門牌、校園陶板牆

嘉義縣水上鄉成功社區出現超美陶製門牌，由嘉義縣文化基金會邀請知名陶藝師李俊蘭，帶領社區長者、成功國小學生製作獨一無二門牌妝點社區，也共同創作校園陶板牆打造特色地標，從製作到窯燒過程，歷經3個月時間，為社區、學校留下極具意義的藝術創作品。

成功社區老少聯手今舉辦「邁向成功人」陶藝成果展，縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭、議員江佩曄、詹琬蓁、楊秀琴、基金會執行長陳尚雍、社區理事長張榮峰及校長林松潔都出席，一起將陶製門牌掛上老人食堂門口。長輩開心的說，親手做的門牌就是不一樣，感覺特別漂亮。

李俊蘭說，「邁向成功人」陶板牆融入人文地景與生態農業特色，包括三界埔特色菸樓、信仰中心三祝宮、國姓村百年老芒果樹、河川赤蘭溪、紫色山城仙草、木瓜及絲瓜等，由學生共同創作陶板，學校地標搖身一變大型藝術創作品，陶藝門牌懸掛在自家門口，每一戶皆為獨一無二的作品展示，美觀又討喜。

翁章梁也說，燒製陶土是在人類歷史上很早就發展出的技術，後來慢慢衍生成藝術創作，經過捏製、上色，可塑性極高，也不易褪色能保存很久很久，或許製作的學童長大變成阿公阿嬤後，兒孫也看得到當時他們參與製作的作品，紀念性與意義都很深遠。

張榮峰說，社區居民平常都以務農為主，難得有機會體會陶藝，讓社區注入更多藝術元素，讓長輩走出戶外，不會感到孤獨或無聊。林松潔說，偏鄉資源較不足，藉由藝術家到校教學，可拓展學生視野、陶冶孩子性情，對品格教育也有正面幫助。