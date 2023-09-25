「如果兒童劇團」將超商門市化身劇場 宣導失智照護

「如果兒童劇團」加入天主教中華聖母基金會與統一超商「老老照顧，有你真好」公益募款活動，10月起將在全台5處7-11門市演出「愛，別忘記」劇碼，將超商門市化身劇場宣導失智照護。

天主教中華聖母基金會今天在嘉縣中埔鄉「幾點了咖啡館PLUS」失智照護據點舉辦公益募款活動記者會，聖母基金會董事長陳美惠、統一超商公共事務部長李至和與如果兒童劇團團長趙自強等人出席。

趙自強接受聯體聯訪說，10月14日至11月25日在高雄、台北、嘉義、台南、台中等地統一超商門市舉辦「失智友善劇場」，讓7-11門市成為互動式劇場，特地從香港訂製2尊劇偶演出「愛，別忘記」劇碼，宣導失智照護。不只把愛找回來，也把愛帶出來，一同來關心失智長輩。

趙自強說，特別從香港訂製2尊可愛的阿公、阿嬤布偶參與演出，讓「失智症」議題更貼近生活，喚起大眾關注。不過在超商門市排練時不時有顧客進來，自動門就會「叮咚」，這對劇團的表演是一種考驗。

中埔「幾點了咖啡館PLUS」由失智長輩駐點服務，今天中華聖母基金會也安排阿公、阿嬤穿著咖啡圍裙，示範手沖咖啡，雖然手會微微顫抖，仍不失專業，現場來賓品嚐後，紛紛以大拇指比讚。

陳美惠表示，許多長輩先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係無法走出家門功能嚴重退化，縱使疫情趨緩「老老照顧家庭」所背負的照顧壓力並沒有隨之減少，反而更嚴峻。

中華聖母基金會呼籲民眾至全台7-11門市募款箱投下零錢，或操作ibon、OPEN POINT APP就能捐款，攜手建構失智照護網絡。