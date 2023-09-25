快訊

亞運柔道／女王感謝男神！ 連珍羚淚崩：楊勇緯是繼續走下去的動力

下班小心！5縣市發布大雨特報 恐一路下至晚間

明揚大火廠商遭檢方聲請假扣押 屏東地院今裁定駁回

嘉市推樂齡勇壯城 黃敏惠跳火肌舞簽紀錄挑戰書

中央社／ 嘉義市25日電

嘉義市政府積極打造「樂齡勇壯城」，今天發表「火肌舞」，嘉義市長黃敏惠除帶領勇壯族與幼兒園孩童齊跳「火肌舞」外，當場簽署「2024嘉義市千人挑戰金氏世界紀錄」挑戰書。

嘉義市衛生局指出，市府從運動、音樂、藝文等面向為勇壯族群建構樂齡之都，同時為減少潛在肌少症及衰弱族群，推出樂齡勇壯城「全嘉動起來」系列活動，並於今天在市府中庭舉辦「火肌舞」發表會，由黃敏惠帶領勇壯族與幼兒園可愛孩童，跨世代齊跳「火肌舞」對抗肌少症。

黃敏惠致詞表示，嘉義市截至今年8月、65歲以上高齡人口超過18%，雖然年齡的增長不可避免，但運動與豐富精彩的生活能如同「社會的健康處方籤」，使人身心靈常保年輕。

她指出，今天更以所有嘉義人都耳熟能詳的「火雞肉飯」為發想，設計全齡全民都能琅琅上口跟著唱又好學的「火肌舞」，舞步中加入抬腿、伸展等動作，讓大家留住肌耐力、打造好體力。

黃敏惠表示，嘉義人常以「就像在吃雞肉飯」來形容事情很容易，期待運動對嘉義市民就如同「吃雞肉飯」般變成日常中的一部分，也歡迎市民從今天開始大跳「火肌舞」動起來，在2024年一同攜手完成「最多人進行高抬腿運動」的挑戰，並締造金氏世界紀錄。

衛生局指出，未來將以「火肌舞」為基礎，於2024年號召千名嘉義市民一齊挑戰世界金氏紀錄，讓更多人重視肌少症的問題，促進健康的運動風潮，歡迎嘉義市民加入挑戰行列。

嘉義 運動 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市跳「火肌舞」對抗肌少症 黃敏惠簽署挑戰金氏紀錄

嘉市搖滾音樂祭 國慶連假28組樂團嗨翻南台灣

定向越野／朱崙盃暨全國排名賽 賴賢鴻竄出封王

影／產官學研攜手地方企業展現獨嘉絕技 黃敏惠宣布組產業嘉義隊

相關新聞

影／百億基金改善養豬場 雲林養豬農民：豬住的比人舒服

雲林縣為養豬大縣，縣府向中央爭取百億基金養豬場改建已見成效，今年度共爭取4.6億元額度占全國第一，縣長張麗善今天訪視改建...

宇榮高爾夫自衛消防防災演練 張麗善喊話中央：充實消防人力、設備

生產高爾夫球的明揚國際科技屏東廠區發生大火，造成百人死傷，宇榮高爾夫科技公司位於雲林縣的第一廠區今天舉辦自衛消防編組暨防...

雲林布袋戲大賽特色多 有女偶師也有17歲新世代偶師

雲林國際偶戲第一天由青年金掌獎偶戲大賽打頭陣，來自全國各地劇團一番激烈競逐，雲林五洲小桃源掌中劇團、黃世志電視木偶劇團、...

嘉縣水上鄉成功社區 打造超美陶製門牌、校園陶板牆

嘉義縣水上鄉成功社區出現超美陶製門牌，由嘉義縣文化基金會邀請知名陶藝師李俊蘭，帶領社區長者、成功國小學生製作獨一無二門牌...

識破假利用、真棄置 南市環局科技辦案揪7非法棄置場

台南市環保局利用科技辦案，近3個月查獲7處非法棄置場址，除開罰並移送檢方偵辦。市府表示，透過科技辦案並攜手中央單位處聯合...

嘉義縣市攜手推出通勤方案 399月票最快年底上路

嘉義縣政府提出399元通勤月票方案，交通部公路局審查未過，建議縣市聯手推月票。縣府建設處今天宣布，與嘉義市協商共同提案獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦