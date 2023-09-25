嘉市推樂齡勇壯城 黃敏惠跳火肌舞簽紀錄挑戰書

嘉義市政府積極打造「樂齡勇壯城」，今天發表「火肌舞」，嘉義市長黃敏惠除帶領勇壯族與幼兒園孩童齊跳「火肌舞」外，當場簽署「2024嘉義市千人挑戰金氏世界紀錄」挑戰書。

嘉義市衛生局指出，市府從運動、音樂、藝文等面向為勇壯族群建構樂齡之都，同時為減少潛在肌少症及衰弱族群，推出樂齡勇壯城「全嘉動起來」系列活動，並於今天在市府中庭舉辦「火肌舞」發表會，由黃敏惠帶領勇壯族與幼兒園可愛孩童，跨世代齊跳「火肌舞」對抗肌少症。

黃敏惠致詞表示，嘉義市截至今年8月、65歲以上高齡人口超過18%，雖然年齡的增長不可避免，但運動與豐富精彩的生活能如同「社會的健康處方籤」，使人身心靈常保年輕。

她指出，今天更以所有嘉義人都耳熟能詳的「火雞肉飯」為發想，設計全齡全民都能琅琅上口跟著唱又好學的「火肌舞」，舞步中加入抬腿、伸展等動作，讓大家留住肌耐力、打造好體力。

黃敏惠表示，嘉義人常以「就像在吃雞肉飯」來形容事情很容易，期待運動對嘉義市民就如同「吃雞肉飯」般變成日常中的一部分，也歡迎市民從今天開始大跳「火肌舞」動起來，在2024年一同攜手完成「最多人進行高抬腿運動」的挑戰，並締造金氏世界紀錄。

衛生局指出，未來將以「火肌舞」為基礎，於2024年號召千名嘉義市民一齊挑戰世界金氏紀錄，讓更多人重視肌少症的問題，促進健康的運動風潮，歡迎嘉義市民加入挑戰行列。