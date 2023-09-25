嘉義縣市攜手推出通勤方案 399月票最快年底上路

嘉義縣政府提出399元通勤月票方案，交通部公路局審查未過，建議縣市聯手推月票。縣府建設處今天宣布，與嘉義市協商共同提案獲審查委員支持，已由交通部公路局審查通過，適用範圍包括公車、客運及台鐵區間車，並新增公共自行車，將建置軟硬體設備，盼趕在今年底上路。

審查委員7月時指出，嘉義縣月票方案缺乏縣市生活圈整合、績效目標及配套措施，建議嘉義縣市納入共同生活圈規畫提案。建設處表示，原方案雖已有行經嘉義市區的市區客運及公路客運，但仍遵循建議積極與市府協商，促成共同生活圈合作提案，獲審查委員支持。

嘉義縣市通勤月票399元方案包含台鐵大林站到南靖站共6站，公路客運58條路線、嘉義縣市區客運及幸福巴士及小黃40條路線、台南市市區客運12條路線及嘉義市公共自行車，未來嘉義縣公共自行車亦會納入，服務範圍含括嘉義縣、嘉義市，並擴展至雲林縣及台南市。

縣長翁章梁表示，為落實交通平權及配合行政院推動中央促進公共運輸使用方案，推出30天內不限次數吃到飽月票方案，降低民眾每月通勤支出；另，已核定嘉義縣共享單車經費1億多元，預計明年初招標發包，設置地點仍待與廠商討論，待設點成效出來後，再繼續擴充。