台南消保官訪查中秋食品價格 蛋黃酥最高漲百分之15

中秋節將至，南市府關心中秋應景商品及生鮮蔬果物價變動與供貨狀況，法制處9月5日至21日到11間知名月餅商家、 4家連鎖賣場，及水仙宮、崇德、麻豆、安南果菜批發等5處傳統市場訪查，發現蛋黃酥漲幅較高，部分店家最高漲百分之15。

法制處表示，今年7月起，已配合衛生局查核舊來發、楊媽媽等7家月餅製造業者食品與環境安全衛生。訪查結果，蛋黃酥漲幅較高，部分店家漲約百分之7至15，每顆售價50元至80元不等，其他品項多數未調整價格。業者表示，鹹蛋黃漲價，另奶油、雞蛋、麵粉等原物料成本皆有增加，只能調整售價反應成本。

生鮮食材部分供貨平穩，豬肉價格與中元節價格相當，傳統市場五花肉、梅花肉、里肌肉1台斤約160至190元不等，雞腿、雞翅及文蛤、鮮蝦因應中秋節需求增加，每台斤約漲5至10元，業者預估表示，中秋節需求量大，節前2、3天可能會再上漲5元左右。

蔬果類如高麗菜、青椒、茭白筍、牛蕃茄、木瓜等，因先前受颱風豪雨影響，產能尚未完全恢復，價格仍處於高點。

台南有多家知名糕餅業者，產品深受民眾喜愛，隨著中秋節來臨，法制處籲請商家，定價應合理實在，勿因節慶哄抬價格。消費者如有消費疑義，可撥打「1950」消費者服務專線。