快訊

買26元飲品中獎！7-ELEVEN統一發票開出 千萬大獎落這些門市

踢爆進口蛋遭恐嚇 「Lin bay好油」公布律師聲明已提告：謝謝各位關心

「史上最混亂」三大疫苗將開打 時程、對象一次看清楚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南消保官訪查中秋食品價格 蛋黃酥最高漲百分之15

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
中秋節將至，南市府消保官訪查應節食商品及生鮮蔬果物價變動與供貨狀況。圖／南市法制處提供
中秋節將至，南市府消保官訪查應節食商品及生鮮蔬果物價變動與供貨狀況。圖／南市法制處提供

中秋節將至，南市府關心中秋應景商品及生鮮蔬果物價變動與供貨狀況，法制處9月5日至21日到11間知名月餅商家、 4家連鎖賣場，及水仙宮、崇德、麻豆、安南果菜批發等5處傳統市場訪查，發現蛋黃酥漲幅較高，部分店家最高漲百分之15。

法制處表示，今年7月起，已配合衛生局查核舊來發、楊媽媽等7家月餅製造業者食品與環境安全衛生。訪查結果，蛋黃酥漲幅較高，部分店家漲約百分之7至15，每顆售價50元至80元不等，其他品項多數未調整價格。業者表示，鹹蛋黃漲價，另奶油、雞蛋、麵粉等原物料成本皆有增加，只能調整售價反應成本。

生鮮食材部分供貨平穩，豬肉價格與中元節價格相當，傳統市場五花肉、梅花肉、里肌肉1台斤約160至190元不等，雞腿、雞翅及文蛤、鮮蝦因應中秋節需求增加，每台斤約漲5至10元，業者預估表示，中秋節需求量大，節前2、3天可能會再上漲5元左右。

蔬果類如高麗菜、青椒、茭白筍、牛蕃茄、木瓜等，因先前受颱風豪雨影響，產能尚未完全恢復，價格仍處於高點。

台南有多家知名糕餅業者，產品深受民眾喜愛，隨著中秋節來臨，法制處籲請商家，定價應合理實在，勿因節慶哄抬價格。消費者如有消費疑義，可撥打「1950」消費者服務專線。

中秋節 衛生局 月餅

延伸閱讀

月餅迴力鏢 12天轉5手後「回家」…只因那記號認出

好禮迎中秋 台灣燈會百大推薦伴手禮出爐

嘉義太興「萬鷺朝鳳」奇景 中秋前後看萬鳥群飛

中秋月餅迴力鏢！男子收禮驚指12天內已轉「5手」

相關新聞

影／百億基金改善養豬場 雲林養豬農民：豬住的比人舒服

雲林縣為養豬大縣，縣府向中央爭取百億基金養豬場改建已見成效，今年度共爭取4.6億元額度占全國第一，縣長張麗善今天訪視改建...

識破假利用、真棄置 南市環局科技辦案揪7非法棄置場

台南市環保局利用科技辦案，近3個月查獲7處非法棄置場址，除開罰並移送檢方偵辦。市府表示，透過科技辦案並攜手中央單位處聯合...

嘉義縣市攜手推出通勤方案 399月票最快年底上路

嘉義縣政府提出399元通勤月票方案，交通部公路局審查未過，建議縣市聯手推月票。縣府建設處今天宣布，與嘉義市協商共同提案獲...

台南消保官訪查中秋食品價格 蛋黃酥最高漲百分之15

中秋節將至，南市府關心中秋應景商品及生鮮蔬果物價變動與供貨狀況，法制處9月5日至21日到11間知名月餅商家、 4家連鎖賣...

新聘30名主治醫師 台大雲林分院服務陣容歷年之最

台大醫院雲林分院今年新聘12個科別共30位新血醫師，服務陣容為歷年之最，不僅新增兒科急診服務，並將透過科技醫療找出三高慢...

嘉市跳「火肌舞」對抗肌少症 黃敏惠簽署挑戰金氏紀錄

嘉義市衛生局今舉辦「樂齡勇壯城 火肌舞」發表會，嘉義市長黃敏惠帶領百位勇壯族齊跳對抗肌少症，將「火肌舞」推廣成嘉義市全民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦