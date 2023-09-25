新聘30名主治醫師 台大雲林分院服務陣容歷年之最

台大醫院雲林分院今年新聘12個科別共30位新血醫師，服務陣容為歷年之最，不僅新增兒科急診服務，並將透過科技醫療找出三高慢性病潛在患者，婦產部醫師陣容也擴充到近30名，希望藉此提升生育率，搶救國安危機。

30位新進醫師名單： 1.內科部：心臟內科林亮宇教授(內科部主任)、新陳代謝科游紘權醫師、腎臟科潘思宇醫師、風濕免疫科林昱亨醫師、藍士勛醫師 2. 外科部：神經外科劉彥伯醫師、胸腔外科盧照文醫師、一般外科鄭經倫醫師、蔡妙玲醫師 3. 婦產部：黃楚珺助理教授(婦產部主任)、洪千惠醫師、陳瑢醫師、葛慕恩醫師 4. 小兒部：陳昱潔醫師(小兒腸胃)、彭偉峰醫師(小兒心臟-兒科急診服務)、陳慎曜醫師(新生兒-兒科急診服務) 5. 腫瘤醫學部：邱俊智醫師(化學治療科)、陳姵君醫師(放射腫瘤科) 6. 社區及家庭醫學部：王郁婷醫師、顏宗義醫師 7. 精神醫學部：林繼宇醫師(兒童青少年精神科專科) 8. 復健部：王耀緯醫師 9. 老年醫學部：郭惠伶醫師 10. 急診醫學部：王莨惟醫師、林佳霖醫師、簡亨羽醫師 11. 影像醫學部：王彧宸醫師、鄧仕邦醫師 12. 麻醉部：郭芳慈醫師、游宜蓁醫師

雲林分院副院長、婦幼醫學中心主任徐明洸指出，婦幼醫學中心今年陸續由小兒部主任周弘傑、婦產部主任黃楚珺與新血醫師的加入下，主治醫師婦產科高達13位、小兒科高達13位主治醫師，陣容逐漸形成醫學中心規模，創下開院以來新高，未來更能深化推動周產期照護網絡服務量能，強化在地婦幼保健醫療照護能力。

小兒部主任周弘傑表示，今年新聘兒科醫師涵蓋了小兒腸胃、新生兒科及兒童心臟科領域，並提供急診兒童急重症醫療服務需求，斗六院區急診室自8月起每日下午一時至晚上十一時提供兒科急診服務，為孩子們提供全面的診療服務。

考量雲林縣高齡患者及有疾病卻不就醫的潛在患者較多，內科部主任林亮宇表示，接下來引進心房顫動新療法，並透過社區篩檢、區域聯防、AI 科技，找出慢性病潛在患者，推行早期預防概念。

婦產部主任黃楚珺表示，目前婦產部無論是在產科、婦科疾病、婦癌治療以及人工生殖科技服務，皆能夠提供全方位診療服務。