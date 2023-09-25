快訊

王力宏稱見不到生命中最重要的人？ 李靚蕾律師3點聲明反擊：昨天才見過

「最美里長」寫真書26日上市 陳紫渝預告今晚開直播聊聊

亞運柔道／力退地主蔡琪 35歲連珍羚4度參賽首闖亞運金牌戰

「大嘉義生活圈」通勤月票399 黃敏惠：縣市民眾雨露均霑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
Youbike串接大眾交通。圖／嘉義市政府提供
Youbike串接大眾交通。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府與嘉縣府9月23日共同向交通部公路局提出「大嘉義生活圈月票」公共運輸通勤月票方案，月票定價399元，獲委員會肯定，並通過交通部公路局審查，可望於今年年底上路。市長黃敏惠表示，落實交通平權，縣市民眾雨露均霑，共享行的正義。

大嘉義生活圈通勤月票訂價399元，方案包含跨境台鐵大林站到南靖站（共6站）、縣市間公路客運、嘉義市（市區公車、幸福巴士及公共自行車YouBike）、嘉義縣（市區客運、幸福巴士及幸福小黃）及台南市區客運的公共運輸，共計110公共運輸路線，服務範圍含括嘉義市、嘉義縣，並擴展至雲林縣及台南市，都在30天內不限次數「搭到飽」月票方案。

黃敏惠表示，市府近1年持續與臨近縣市共同規畫生活圈通勤月票方案，期待以通勤月票來降低民眾跨區通勤成本，減輕通勤族負擔，使縣市民眾能雨露均霑，共享行的正義。

後續市府將盡速完成各項軟硬體建置，期於年底推動「大嘉義生活圈」通勤月票。嘉義市持電子票證搭乘市區電動公車及幸福巴士也享有免費優惠、騎乘YouBike 2.0前30分鐘享10元補助，持續優惠至今年12月31日止，歡迎民眾多多利用。可參考市區公共運輸資訊網頁。

嘉義市自2020年持續推動市區公共運輸（市區公車、幸福巴士及公共自行車）使用電子票證免費搭（騎）乘政策，市區公車搭乘人次4年成長5倍，公共自行車累積騎乘亦將達400萬人次。為配合「行政院促進公共運輸使用方案」辦理公共運輸月票政策，考量市民於縣、市間日常通勤、通學往來密切，跨縣市搭乘公共運輸皆以公路客運為主，嘉義市將維持原有市區公車免費方案，並在「大嘉義生活圈」的概念之下，促成共同合作提案並獲得審查委員支持。

市區巴士納入通勤月票中。圖／嘉義市政府提供
市區巴士納入通勤月票中。圖／嘉義市政府提供
通勤月票實施方式與適用路線。圖／嘉義市政府提供
通勤月票實施方式與適用路線。圖／嘉義市政府提供
通勤月票。圖／嘉義市政府提供
通勤月票。圖／嘉義市政府提供

嘉義 公共運輸 公車 TPASS 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市搖滾音樂祭 國慶連假28組樂團嗨翻南台灣

影／產官學研攜手地方企業展現獨嘉絕技 黃敏惠宣布組產業嘉義隊

史上頭一次！白沙屯媽祖「粉紅超跑」國慶連假嘉市贊境

縣市首長施政滿意度調查 嘉市長黃敏惠奪第一

相關新聞

南市安定交通壅塞露曙光 這條聯外道最快年底直通南科

緊鄰南科的台南安定市道178線道路，近年來因車流爆增上下班尖峰時段嚴重壅塞，台南市政府新開闢兩條聯外道路分流，除已通車1...

嘉市跳「火肌舞」對抗肌少症 黃敏惠簽署挑戰金氏紀錄

嘉義市衛生局今舉辦「樂齡勇壯城 火肌舞」發表會，嘉義市長黃敏惠帶領百位勇壯族齊跳對抗肌少症，將「火肌舞」推廣成嘉義市全民...

「大嘉義生活圈」通勤月票399 黃敏惠：縣市民眾雨露均霑

嘉義市政府與嘉縣府9月23日共同向交通部公路局提出「大嘉義生活圈月票」公共運輸通勤月票方案，月票定價399元，獲委員會肯...

全運會聖火傳遞跳島無時差 22縣市古蹟大繞境

台南市政府今年主辦全國運動會，今在延平郡王祠舉辦聖火傳遞啟動記者會，由副市長葉澤山宣告展開全國傳遞聖火大繞境，往南以逆時...

好禮迎中秋 台灣燈會百大推薦伴手禮出爐

台南市政府辦理「2024台灣燈會伴手禮徵選活動」，今由市府經發局公布入選燈會「百大推薦伴手禮」名單，並邀請入選推薦店家現...

嘉市搖滾音樂祭 國慶連假28組樂團嗨翻南台灣

「2023嘉義市搖滾音樂祭-諸羅搖滾」，10月8日至9日國慶連假，在嘉義文化創意產業園區舉行，集結多元搖滾風格的金曲獎及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦