「大嘉義生活圈」通勤月票399 黃敏惠：縣市民眾雨露均霑
嘉義市政府與嘉縣府9月23日共同向交通部公路局提出「大嘉義生活圈月票」公共運輸通勤月票方案，月票定價399元，獲委員會肯定，並通過交通部公路局審查，可望於今年年底上路。市長黃敏惠表示，落實交通平權，縣市民眾雨露均霑，共享行的正義。
大嘉義生活圈通勤月票訂價399元，方案包含跨境台鐵大林站到南靖站（共6站）、縣市間公路客運、嘉義市（市區公車、幸福巴士及公共自行車YouBike）、嘉義縣（市區客運、幸福巴士及幸福小黃）及台南市區客運的公共運輸，共計110公共運輸路線，服務範圍含括嘉義市、嘉義縣，並擴展至雲林縣及台南市，都在30天內不限次數「搭到飽」月票方案。
黃敏惠表示，市府近1年持續與臨近縣市共同規畫生活圈通勤月票方案，期待以通勤月票來降低民眾跨區通勤成本，減輕通勤族負擔，使縣市民眾能雨露均霑，共享行的正義。
後續市府將盡速完成各項軟硬體建置，期於年底推動「大嘉義生活圈」通勤月票。嘉義市持電子票證搭乘市區電動公車及幸福巴士也享有免費優惠、騎乘YouBike 2.0前30分鐘享10元補助，持續優惠至今年12月31日止，歡迎民眾多多利用。可參考市區公共運輸資訊網頁。
嘉義市自2020年持續推動市區公共運輸（市區公車、幸福巴士及公共自行車）使用電子票證免費搭（騎）乘政策，市區公車搭乘人次4年成長5倍，公共自行車累積騎乘亦將達400萬人次。為配合「行政院促進公共運輸使用方案」辦理公共運輸月票政策，考量市民於縣、市間日常通勤、通學往來密切，跨縣市搭乘公共運輸皆以公路客運為主，嘉義市將維持原有市區公車免費方案，並在「大嘉義生活圈」的概念之下，促成共同合作提案並獲得審查委員支持。
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