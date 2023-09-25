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全運會聖火傳遞跳島無時差 22縣市古蹟大繞境

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今年主辦全國運動會，今在延平郡王祠啟動聖火傳遞，展開全國傳遞聖火大繞境。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今年主辦全國運動會，今在延平郡王祠啟動聖火傳遞，展開全國傳遞聖火大繞境。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府今年主辦全國運動會，今在延平郡王祠舉辦聖火傳遞啟動記者會，由副市長葉澤山宣告展開全國傳遞聖火大繞境，往南以逆時針方式環繞各縣市，沿途將在22縣市的古蹟或重要地標傳遞，象徵從古都台南出發，與不同城市的歷史紋理交會與祝福，再將祝福力量傳送回台南，勉勵所有參賽選手。

葉澤山表示，在運動賽事，聖火象徵和平、光明與祝福，9月23日市長黃偉哲自關子嶺「水火同源」取母火，在台灣歷史之窗「安平古堡」點燃聖火。今天市府慎重在延平郡王祠祈福祝禱，開始傳遞聖火，寓意「成功啟航」，將祝福傳遞22縣市，且配合台南400，各縣市聖火傳遞也是精心挑選最具在地特色的古蹟或景點，意涵文化之火綿延傳承。他代表市長黃偉哲熱情邀請全國鄉親來台南觀賞精彩全運會賽事，順道遊台南、嘗美食，保證滿載而歸。

體育局長陳良乾說，聖火傳遞具體路線，第1天到高雄市國定古蹟「左營舊城門」、屏東縣古蹟阿猴城門(朝陽門)，第1周前往台東縣卑南遺址、花蓮文化創意產業園區、宜蘭縣中興文化創意園區、基隆要塞司令部、台北霞海城隍廟、新北林本源園邸。

第2周從桃園市景福宮一路往新竹縣褒忠亭義民廟、國定古蹟新竹市政府、三義木雕博物館、國定古蹟台中市舊火車站、南投縣藍田書院、彰化縣八卦山大佛、雲林縣北港朝天宮、嘉義縣新港奉天宮、嘉義城隍廟，預計10月4日回到台南市，再展開市內37個行政區傳遞聖火。離島聖火傳遞從10月1日展開，包含金門縣政府、澎湖縣毋忘在莒、連江縣媽祖巨神像。

市府表示，10月16日至19日進行台南市內37個行政區聖火傳遞活動，結合各區在地的觀光、美食產業精心挑選傳遞地點，迎接全運會聖火傳遞。全運會宣傳活動及賽事期間持續加強防疫措施，包括賽前各場地清消、購置防蚊液、防蚊掛片等，讓選手安心比賽，獲得佳績。

台南市政府今年主辦全國運動會，今在延平郡王祠舉辦聖火傳遞啟動記者會，由副市長葉澤山宣告展開全國傳遞聖火大繞境。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今年主辦全國運動會，今在延平郡王祠舉辦聖火傳遞啟動記者會，由副市長葉澤山宣告展開全國傳遞聖火大繞境。記者鄭惠仁／攝影

聖火 國定古蹟 台南 全運會

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