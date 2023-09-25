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好禮迎中秋 台灣燈會百大推薦伴手禮出爐

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府經發局今公布2024台灣燈會百大推薦伴手禮，消費者中秋可多多選購。圖 ／台南市政府經發局提供
台南市政府經發局今公布2024台灣燈會百大推薦伴手禮，消費者中秋可多多選購。圖 ／台南市政府經發局提供

台南市政府辦理「2024台灣燈會伴手禮徵選活動」，今由市府經發局公布入選燈會「百大推薦伴手禮」名單，並邀請入選推薦店家現場展示，經發局表示，入選商品中秋送禮自用兩相宜，推薦消費者多多選購。

經發局上午在新營民治市政中心開記者會，經發局副局長蕭富仁說，睽違16年台灣燈會明年將再度在台南登場，明年也是「台南400」系列盛會，這次經第一階段專家評審，選出百大推薦伴手禮，更具意義。

蕭富仁表示，活動除傳統知名老店號，也有非常多充滿創意新品牌參賽，報名產品達近300件，以美食伴手禮類最多，共有218件，包括米、蜜餞、手工蛋捲、黑豆茶、咖啡等；非食品類文創意品38件有古蹟禮盒、氣氛燈、音樂盒等；生活用品35件商品有沐浴鹽、拖鞋、環保餐具組等。

適逢中秋佳節將至，經發局也邀請入選燈會「百大推薦伴手禮」包含好日子大師茶、美格瑪半熟起司專賣、南房狀元、官田烏金、鹿野茶行、鹽萃essenshio等現場展示，結合首波中秋優惠，歡迎民眾參考選購。

經發局林榮川表示，徵選活動即將進入下一階段的設計稿審查，鼓勵入圍推薦伴手禮業者將提案商品結合「2024台灣燈會」Logo標章 (龍躍台南) 或意象，進行包裝或商品設計，期望業者能將產品結合明年燈會的意象，強化伴手禮與燈會意象連結，展現台南在地特色。

經濟發展局進一步表示，後續第二階段將遴選出前50名，進入下一階段打樣品審查與網路票選，最終遴選出30件商品獲選為2024台灣燈會現場販售「燈會指定伴手禮」，即使未能入圍50名產品，仍是南市政府推薦好禮，通過設計審查，可在自家店舖販售及展示。活動詳情可至台南好禮網站查詢，網址為(https://tainangift.vrworld.com.tw/)

台灣燈會 伴手禮 台南 中秋

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