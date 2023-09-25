嘉市搖滾音樂祭 國慶連假28組樂團嗨翻南台灣

「2023嘉義市搖滾音樂祭-諸羅搖滾」，10月8日至9日國慶連假，在嘉義文化創意產業園區舉行，集結多元搖滾風格的金曲獎及金音獎獨立樂團，打造南部最嗨音樂祭。嘉義市長黃敏惠宣布將有28組夢幻獨立樂團接力登場外，更揭曉驚喜彩蛋-日本超人氣樂團「Tokyo Honey Trap」，也將一起和樂迷們嗨翻嘉義文創園區。市府提醒，採免費入場，屆時人潮車輛眾多，建議搭乘大眾交通工具前往，如欲開車前往會場，請多利用「愛嘉義APP」即時查詢周邊停車場停車狀況。

市長黃敏惠表示，嘉義市有「音樂之都」的美譽，過去除了每年舉辦的國際管樂節，還有培育許多獨立樂團的覺醒音樂祭，今年首度推出嘉義市全新音樂祭品牌-諸羅搖滾，期盼延續過往的愛樂量能，為市民朋友帶來豐富、多元的音樂饗宴，本次來賓還特別加碼日本超人氣樂團「Tokyo Honey Trap」，用國際級的龐克搖滾為諸羅搖滾祭帶來華麗演出，讓跨世代朋友都能藉由音樂產生共鳴，誠摯邀請樂迷朋友手刀搶購嘉義住宿、交通票，期待國慶連假一起來嘉瘋搖滾。

諸羅搖滾策展人島楎（劉鈞楎)表示，走過許多地方及城市，非常感動有機會回到家鄉主辦音樂祭，諸羅搖滾音樂祭由204個樂團中精選出28組代表性樂團，也邀請榮獲金曲、金音獎樂團參與演出，希望能讓雲嘉南朋友感受音樂新浪潮，讓新的生命力在諸羅搖滾生根發芽。

諸羅搖滾音樂祭10月8日將由金曲獎樂團-滅火器擔任壓軸，打倒三明治、胖虎、溫室雜草、老破麻、Traveller旅人、固定客、等阮返來、怕胖團及胡凱兒熱力演出。10月9日則由金音獎樂團-麋先生擔任壓軸演出，P!SCO、粗大BAND、溫蒂漫步、OBSESS、The Tic Tac、庸俗救星、無妄合作社及體熊專科等多元風格樂團輪番上陣。