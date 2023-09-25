快訊

王力宏稱見不到生命中最重要的人？ 李靚蕾律師3點聲明反擊：昨天才見過

「最美里長」寫真書26日上市 陳紫渝預告今晚開直播聊聊

亞運柔道／力退地主蔡琪 35歲連珍羚4度參賽首闖亞運金牌戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱防疫消毒向基層扎根 台南東區33里長「蹽」下去

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
課程中講師讓里長們體驗各種化學防治的器具，了解每一種機具的功能。記者李文德／攝影
課程中講師讓里長們體驗各種化學防治的器具，了解每一種機具的功能。記者李文德／攝影

台南登革熱疫情昨新增197例，累積9141例，防疫人員們也沒閒著，各處執行戶內外化學噴藥與滋清。不過隨著防治的腳步，東區區公所發現委外消毒的廠商人力也逐漸吃緊，開設施藥人員培訓課程，共有33位里長一同參與，經過6小時課程培訓通過後，里長們將可投入消毒工作。有里長表示認同，覺得基層里長們對於社區較清楚，很快就能完成消毒。

東區區公所今天在德光里活動中心開設施藥人員培訓課程，經過6小時課程，讓參與的33名里長能夠順利取得證書，未來能夠作為噴藥人員之一，市政府也提供通過培訓的里長每人一台電動式噴霧器。台南市長黃偉哲一早也到現場聽課，實際演練如何消毒。

東區區公所表示，防治登革熱公所會委外廠商消毒。，不過近來發現業者人力吃緊，又想到基層里長對於這區內死角或孳生源密集區較為了解，所以開設課程，培養噴藥人員，讓里長作為社區領頭羊。

圍下里長石桂霖表示，萬一噴藥人員缺乏的情況下，就能夠由基層的里長下去協助，一方面也能更快速的消毒，一方面里長們也比較清楚社區內的死角，可說是有極大的成效，特別是實際操練化學噴藥，更能清楚掌握每一個步驟。

民政局長姜淋煌表示，里長是基層的首長，最起碼讓里長都投入，民眾也較願意一起防疫。目前特別的是東區區長也通過培訓，可作為噴藥人員。尤其現在東區病例已突破2000例，所以日後可以讓取得證照的里長噴藥，趕快把登革熱驅離。

台南市長黃偉哲一早也到現場聽課，實際演練如何消毒。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲一早也到現場聽課，實際演練如何消毒。記者李文德／攝影
東區區公所今開施藥人員培訓課程，包括用藥器材的使用、維護、噴藥技術，再進行環境衛生用藥概論的教導，經過6小時課程培訓，讓33名里長順利取得證書，成為噴藥人員。記者李文德／攝影
東區區公所今開施藥人員培訓課程，包括用藥器材的使用、維護、噴藥技術，再進行環境衛生用藥概論的教導，經過6小時課程培訓，讓33名里長順利取得證書，成為噴藥人員。記者李文德／攝影

登革熱 台南

延伸閱讀

清除病媒蚊第二次室內能自己噴藥？ 黃偉哲：專家會議下午討論

台南登革熱今增197例累積破9000例 羅一鈞：疫情翻轉暫現曙光

台南市登革熱今將破9千例 由8年前大流行數據看疫情

影／南市空屋空地成登革熱高風險點 衛生局：將採強制作為

相關新聞

南市安定交通壅塞露曙光 這條聯外道最快年底直通南科

緊鄰南科的台南安定市道178線道路，近年來因車流爆增上下班尖峰時段嚴重壅塞，台南市政府新開闢兩條聯外道路分流，除已通車1...

回響／雲林危橋減 中央允補助1億修繕

本報7月以陽光專題報導部分縣市缺經費修繕危橋，橋梁成為不定時炸彈，促成改變。雲林縣政府當時統計仍有85座橋梁、共279個...

嘉市跳「火肌舞」對抗肌少症 黃敏惠簽署挑戰金氏紀錄

嘉義市衛生局今舉辦「樂齡勇壯城 火肌舞」發表會，嘉義市長黃敏惠帶領百位勇壯族齊跳對抗肌少症，將「火肌舞」推廣成嘉義市全民...

「大嘉義生活圈」通勤月票399 黃敏惠：縣市民眾雨露均霑

嘉義市政府與嘉縣府9月23日共同向交通部公路局提出「大嘉義生活圈月票」公共運輸通勤月票方案，月票定價399元，獲委員會肯...

全運會聖火傳遞跳島無時差 22縣市古蹟大繞境

台南市政府今年主辦全國運動會，今在延平郡王祠舉辦聖火傳遞啟動記者會，由副市長葉澤山宣告展開全國傳遞聖火大繞境，往南以逆時...

好禮迎中秋 台灣燈會百大推薦伴手禮出爐

台南市政府辦理「2024台灣燈會伴手禮徵選活動」，今由市府經發局公布入選燈會「百大推薦伴手禮」名單，並邀請入選推薦店家現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦