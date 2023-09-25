登革熱防疫消毒向基層扎根 台南東區33里長「蹽」下去

台南登革熱疫情昨新增197例，累積9141例，防疫人員們也沒閒著，各處執行戶內外化學噴藥與滋清。不過隨著防治的腳步，東區區公所發現委外消毒的廠商人力也逐漸吃緊，開設施藥人員培訓課程，共有33位里長一同參與，經過6小時課程培訓通過後，里長們將可投入消毒工作。有里長表示認同，覺得基層里長們對於社區較清楚，很快就能完成消毒。

東區區公所今天在德光里活動中心開設施藥人員培訓課程，經過6小時課程，讓參與的33名里長能夠順利取得證書，未來能夠作為噴藥人員之一，市政府也提供通過培訓的里長每人一台電動式噴霧器。台南市長黃偉哲一早也到現場聽課，實際演練如何消毒。

東區區公所表示，防治登革熱公所會委外廠商消毒。，不過近來發現業者人力吃緊，又想到基層里長對於這區內死角或孳生源密集區較為了解，所以開設課程，培養噴藥人員，讓里長作為社區領頭羊。

圍下里長石桂霖表示，萬一噴藥人員缺乏的情況下，就能夠由基層的里長下去協助，一方面也能更快速的消毒，一方面里長們也比較清楚社區內的死角，可說是有極大的成效，特別是實際操練化學噴藥，更能清楚掌握每一個步驟。