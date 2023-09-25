快訊

杭州亞運開幕「煙火好壯觀」 民眾趕到現場全看傻：怎麼空蕩蕩

浪浪遭霸凌跳河求生！落水後3鱷魚盯上包圍 下秒1動作竟救了牠

調解開庭結束！ 王力宏：盼讓我能見到生命中最重要的人

南市安定交通壅塞露曙光 這條聯外道最快年底直通南科

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
安定東路通往南科園區的5-40道路趕工中，力拚今年底完工，未來可直通園區。記者謝進盛／攝影
安定東路通往南科園區的5-40道路趕工中，力拚今年底完工，未來可直通園區。記者謝進盛／攝影

緊鄰南科台南安定市道178線道路，近年來因車流爆增上下班尖峰時段嚴重壅塞，台南市政府新開闢兩條聯外道路分流，除已通車1條，最關鍵的「5-40M」道路最快今年底通車，未來用路人可由安定東路一路直通南科，減少約15分鐘車程。

南科園區近年來因晶圓大廠台積電擴廠，發展軸線轉往園區西北隅善化、安定區，加上新市區南科聯外道高架轉向工程施工，許多住台南市區園區上班族紛紛改由安定交流道往返，往來園區關鍵的市道178線車流激增，上下班龐大車流壅塞，用路人叫苦連天。

台南市政府為此在2021年投入近10億開闢「10-30M」（市道178線興農路口）、「5-40M」（安定東路東延）兩條聯外道路，一度均因挖到蘇厝遺址停工，經完成考古作業，長約230公尺「10-30M」已於去年11月先通車。

而長約1024公尺、造價達7.7億元的「5-40M」道路，在今年8月復工，目前施工順利，工程進入收尾，預定12月完工，許多南科通勤族都相當期待。

住安南區的劉姓工程師說，這兩年上下班車程增加快一倍，很希望能早日通車。

市府工務局說，因日前豪雨一度憂心影響工期，力拚在今年底通車，推估最慢農曆春節前可全線通車。未來車輛可從安定交流道轉安定東路往東延駛到南科園區，不用再經市道178線，除可降低塞車交通衝擊，減少約15分鐘車程。

工務局也說，施工中的中山高安定交流道北上出口匝道，將由現有1線道拓寬為雙線道，總長約330公尺，預估明年完工，希望將車流引入安定東路，進一步降低市道178線交通負荷。

安定東路通往南科園區的5-40道路趕工中，力拚今年底完工，未來可直通園區。記者謝進盛／攝影
安定東路通往南科園區的5-40道路趕工中，力拚今年底完工，未來可直通園區。記者謝進盛／攝影

南科 台南

延伸閱讀

南市電動車路邊停車優惠取消 10月1日起依公告費率收費

南科聯絡道高架轉向工程年底完工 地方擔心這點

台南新港社大道工程年底完工 打通南科交通任督二脈

南科壅塞有解！歷時2年新港社大道往南科高架橋將完工

相關新聞

南市安定交通壅塞露曙光 這條聯外道最快年底直通南科

緊鄰南科的台南安定市道178線道路，近年來因車流爆增上下班尖峰時段嚴重壅塞，台南市政府新開闢兩條聯外道路分流，除已通車1...

回響／雲林危橋減 中央允補助1億修繕

本報7月以陽光專題報導部分縣市缺經費修繕危橋，橋梁成為不定時炸彈，促成改變。雲林縣政府當時統計仍有85座橋梁、共279個...

明揚爆炸引憂慮…南市森霸天然氣2期設置 議員要求把關安全

台南市山上區森霸天然氣電廠2期明年6月將運轉營利，不僅汙染擴大，因屏東明揚工廠爆炸案，20多年舊管線也讓居民不安，加上回...

提升打擊犯罪效能 民間企業捐贈台南市警用電動機車

台南市民間企業響應打造低碳智慧城市，提升打擊犯罪效能，華友聯開發及宏佳騰動力科技公司，今天上午10點40分在市警察局交通...

南市電動車路邊停車優惠取消 10月1日起依公告費率收費

台南市目前電動車輛路邊停車可享汽車前2小時半價、機車當次半價優惠措施，因已實施5年，達成階段性鼓勵電動車輛使用效果，為兼...

清除病媒蚊第二次室內能自己噴藥？ 黃偉哲：專家會議下午討論

台南登革熱確診病例數目前累積9141例，不過近來民眾抱怨，居家已進行多次室內化學噴藥，可否讓居民自己噴藥就好。今天台南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦