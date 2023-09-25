南市安定交通壅塞露曙光 這條聯外道最快年底直通南科
緊鄰南科的台南安定市道178線道路，近年來因車流爆增上下班尖峰時段嚴重壅塞，台南市政府新開闢兩條聯外道路分流，除已通車1條，最關鍵的「5-40M」道路最快今年底通車，未來用路人可由安定東路一路直通南科，減少約15分鐘車程。
南科園區近年來因晶圓大廠台積電擴廠，發展軸線轉往園區西北隅善化、安定區，加上新市區南科聯外道高架轉向工程施工，許多住台南市區園區上班族紛紛改由安定交流道往返，往來園區關鍵的市道178線車流激增，上下班龐大車流壅塞，用路人叫苦連天。
台南市政府為此在2021年投入近10億開闢「10-30M」（市道178線興農路口）、「5-40M」（安定東路東延）兩條聯外道路，一度均因挖到蘇厝遺址停工，經完成考古作業，長約230公尺「10-30M」已於去年11月先通車。
而長約1024公尺、造價達7.7億元的「5-40M」道路，在今年8月復工，目前施工順利，工程進入收尾，預定12月完工，許多南科通勤族都相當期待。
住安南區的劉姓工程師說，這兩年上下班車程增加快一倍，很希望能早日通車。
市府工務局說，因日前豪雨一度憂心影響工期，力拚在今年底通車，推估最慢農曆春節前可全線通車。未來車輛可從安定交流道轉安定東路往東延駛到南科園區，不用再經市道178線，除可降低塞車交通衝擊，減少約15分鐘車程。
工務局也說，施工中的中山高安定交流道北上出口匝道，將由現有1線道拓寬為雙線道，總長約330公尺，預估明年完工，希望將車流引入安定東路，進一步降低市道178線交通負荷。
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