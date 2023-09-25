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清除病媒蚊第二次室內能自己噴藥？ 黃偉哲：專家會議下午討論

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南市長黃偉哲今出席東區施藥人員培訓課程，向參與課程里長們透露，下午會與專家討論，第二次室內噴藥，是否能夠改為讓民眾自行壓罐。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲今出席東區施藥人員培訓課程，向參與課程里長們透露，下午會與專家討論，第二次室內噴藥，是否能夠改為讓民眾自行壓罐。記者李文德／攝影

台南登革熱確診病例數目前累積9141例，不過近來民眾抱怨，居家已進行多次室內化學噴藥，可否讓居民自己噴藥就好。今天台南市長黃偉哲出席東區施藥人員培訓課程時，向參與課程的里長表示，下午會與專家討論，第二次室內噴藥，是否能夠改為讓家戶自己噴，降低不便。

台南市長黃偉哲說，下午召開登革熱防治會議時，會討論若住戶附近有確診者，且已經第一次室內噴藥，經確認家中沒有孳生源及成蚊時，提供民眾水煙式殺蟲劑，自行壓罐。不過黃偉哲強調，一切需要登革熱防治會議與專家們討論才能有定案。

目前自行噴藥的對象，主要提供給已經二噴的家戶，如經查家戶並未發現孳生源及成蚊，將發放殺蟲劑給住戶，由家戶自行噴藥，不過還是到家戶內外有發現有孳生源，仍維持化學防治且不得拒絕，希望能降低民眾反彈。

登革熱 黃偉哲

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