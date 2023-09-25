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嘉市港坪運動公園 地磚損壞整修

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市港坪運動公園使用率高，市府已編預算將翻修體育館周邊的地磚。 記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪運動公園使用率高，市府已編預算將翻修體育館周邊的地磚。 記者李宗祐／攝影

嘉義市港坪運動公園內相關運動設施完善，是市區使用率最高的運動公園，損壞率也較高，有市民反映體育館周邊的鋪面地磚龜裂、剝落，也有些是補丁，影響安全及觀瞻。市府教育處表示，接到反映立即處理，體育館周邊地磚整修已上網發包，園區後方行人步道正編列預算，預計明年辦理改善。

教育處指出，成立30年的港坪運動公園去年底至今一些設施例如座椅、遊具損壞，都有派員維護、汰換更新，民眾發現設施有損壞或者有其他想法，都可以透過1999等向市府反映，會編預算等進行改善。

在地港坪里長李茂山說，里民的意見市府都有即時處理，這次因暑期科學168活動在體育館舉辦，工程稍微延誤，民眾都能體諒。

對於體育館周邊的地磚損壞，教育處解釋，去年已編預算約737萬元，今年下半年度將針對體育館周遭地磚翻修改善，目前上網發包中，因為體育館舉辦活動頻仍，未來地磚鋪設改大面磚取代以往小地磚，以實用、耐用為主，避免浪費公帑；另，園區後方行人步道也正編預算，預計明年改善。

體育 運動 年改

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